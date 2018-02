Sorteggio amaro per il Milan, negli ottavi c'è l'Arsenal. Lazio, per te c'è la Dinamo Kiev

Sfortunato sorteggio per la compagine guidata da Rino Gattuso che negli ottavi di finale di Europa League dovrà vedersela con gli inglesi dell'Arsenal, non certo un'avversario debole, anche se lsoggetto a prestazioni altalenmanti, specie in questa stagione.



Sulla sfida di Europa League, questa la dichiarazione del ds del Milan, Mirabelli, rilasciata a Premium Sport: «Arsenal? È una bellissima sfida contro una squadra blasonata. Arriva al momento giusto ed è giusto che ci si misuri con una squadra importante. Non abbiamo nessun timore reverenziale e vogliamo arrivare fino in fondo alla competizione.»



Poco più fortunata la Lazio che dovrà vedersela con gli ucraini della Dinamo di Kiev che hanno superato nei sedicesimi l'AEK di Atene solo grazie ad un doppio risultato di parità! Entrambe le italiane giocheranno in casa il primo turno.



Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, prove dure per lo Zenit di Mancini che dovrà affrontare il Lipsia, che ha eliminato il Napoli, e il Marsiglia di Garcia che dov rà vedersela con l'Atletico Bilbao.



Il Dortmund, che ieri sera ha superato l'Atalanta, pareggiando a Reggio Emilia solo nel finale di partita, se la vedrà con il Salisburgo.