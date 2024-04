Il nuovo singolo di Cama - In radio dal 12 aprile



Il singolo "Dove il mare non c'è" racconta la necessità di cambiare nelle circostanze più difficili, riflettendo su come a volte il cambiamento sia dettato più dalla necessità che dal desiderio. Nel testo si esplora la costruzione di “castelli di plastica” in un luogo simbolico senza il mare, come simbolo di una società ormai alla deriva tra stress e difficoltà (in contrasto con i “castelli di sabbia” costruiti al mare dai bambini, ovvero in un luogo di calma e serenità). Il testo suggerisce che, in assenza di parole per esprimere il benessere, l'amore diventa essenziale per affrontare alcune sfide. La canzone trasmette la spensieratezza e l'ansia nell'età adolescienziale con tratti energici e tratti più tranquilli.

Davide Camassa, in arte Cama. Classe ‘98, Bologna. Inizia il suo percorso artistico scrivendo i suoi primi testi all’età di 13 anni, avvicinandosi così al mondo del hip hop/rap La nascita di questa sua passione ha avuto origine dal bisogno di esprimere le proprie emozioni, raccontando delle esperienze sia negative che positive che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Crescendo, ha iniziato ad occuparsi di produzione musicale e scrittura. Nei suoi brani racconta la sua vita, le sue esperienze, ciò che gli succede nella vita di tutti i giorni e le varie problematiche che si ritrova a dover affrontare.

Etichetta:

Mendaki publishing - https://www.instagram.com/mendaki_publishing/

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/1focCNa7XtLbciJYzwguMa?si=c9BkWImZTxWlRH4jTFrp8A

Instagram: https://www.instagram.com/sonoilcama/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCT7FA4_y13EFAOaFqD7lx0Q

TikTok: https://www.tiktok.com/@sonocama