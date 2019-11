Annunciate le candidature agli Hollywood Critics Association Awards, fino allo scorso anno chiamati Los Angeles Online Film Critics Society Awards, i premi cinematografici assegnati dai critici dei magazine on line di Los Angeles.

Anche i verdetti di questo neonato riconoscimento possono aiutarci a prevedere i potenziali competitors per l'Award Season, la stagione dei premi che precede ogni anno la Notte degli Oscar.



Basti pensare che lo scorso anno ben 7 verdetti degli ex LAOFCS sono stati poi confermati agli Oscar: dal premio miglior attore (Rami Malek per Bohemian Rapsody) a quello per il miglior attore non protagonista (Mahershala Ali per Green Book),fino a quelli per il miglior film straniero e la miglior fotografia vinti entrambi da Alfonso Cuaron per Roma.

C'era una volta a Hollywood parte bene con le sue 11 nominations, seguito da Martin Scorsese con The Irishman e dal film indipendente rivelazione dell'anno Waves.