Il Lazio si afferma sempre più come hub strategico per la logistica internazionale, grazie a infrastrutture di eccellenza e a un crescente impegno negli ambiti sostenibilità e intermodalità. A ribadirlo in un’intervista rilasciata a “Il Sole 24 Ore” è Sabrina De Filippis, Presidente della sezione trasporti e logistica di Unindustria e AD di Mercitalia Logistics. Secondo la manager, la logistica rappresenta un asset fondamentale per la competitività dell’Italia nel contesto globale.



Sabrina De Filippis: il Lazio, nodo strategico della logistica

La posizione geografica del Lazio, al centro del Mediterraneo, lo rende un punto nevralgico per il commercio europeo e internazionale. Infrastrutture chiave come l’aeroporto di Fiumicino, i porti di Civitavecchia e Gaeta, e il terminal merci di Pomezia svolgono un ruolo determinante nel sostenere un ecosistema industriale vario e in crescita. “Non possiamo assolutamente immaginare di puntare solo sul sistema produttivo, industriale e manifatturiero senza investire in modo forte anche sulla logistica – ha rimarcato Sabrina De Filippis – La logistica muove l’economia dei territori e quindi muove l’economia del nostro Paese. Un’Italia al centro del Mediterraneo che, ora più che mai, può svolgere un ruolo decisivo per la competitività delle imprese a livello internazionale”. Il potenziale della regione va ben oltre le strutture attuali. Per tale ragione, Sabrina De Filippis ha ribadito la necessità di investire in interconnessione, digitalizzazione e sostenibilità per affrontare al meglio le sfide della globalizzazione. Un punto cardine sarà rappresentato dagli Stati Generali della Logistica nel Lazio, previsti per il prossimo ottobre, che avranno l’obiettivo di creare sinergie tra pubblico e privato e mettere in rete le eccellenze locali. Tra le infrastrutture strategiche spicca il terminal di Pomezia, il più grande del territorio e uno dei principali in Italia, con una movimentazione annua di un milione di tonnellate.



Sabrina De Filippis: il futuro del trasporto merci su rotaia

La logistica ferroviaria rappresenta un ulteriore elemento di crescita. Sabrina De Filippis ha spiegato come la realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie, previste entro il 2027 grazie anche ai fondi del PNRR, permetterà di separare nettamente il traffico passeggeri da quello merci, migliorando così l’efficienza complessiva del sistema. In quest’ottica, Mercitalia Logistics punta a “diventare un’interfaccia unica per il cliente: l’impresa ci affida le sue merci e noi ci occupiamo dell’intera catena del trasporto, dalla presa in carico fino alla consegna finale, logistica urbana inclusa”, ha dichiarato l’AD. L’acquisto di nuovi carri merci, realizzati su misura per rispondere alle esigenze di diversi settori, come alimentare, siderurgia, meccanica e metallurgia, testimonia la volontà del Gruppo FS di rafforzare il proprio ruolo nel panorama internazionale della logistica. Con queste iniziative, il Lazio si prepara a diventare un punto di riferimento per l’intermodalità e la logistica sostenibile in Europa.