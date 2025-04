Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, ha presentato un'innovativa iniziativa per rendere la logistica più sostenibile ed efficiente. La collaborazione con Murano S.p.A. e Baraclit porta un nuovo modello di trasporto intermodale che riduce le emissioni di CO2, con benefici significativi per l'ambiente.



Sabrina De Filippis: la partnership tra Mercitalia Logistics, Murano S.p.A. e Baraclit

Mercitalia Logistics, guidata dall’Amministratore Delegato Sabrina De Filippis, ha lanciato una nuova iniziativa nel settore della logistica con l’obiettivo di rendere il trasporto intermodale ancora più efficiente e sostenibile. La società, leader nel trasporto ferroviario, ha recentemente siglato una partnership strategica con Murano S.p.A., uno dei principali attori nel settore della frutta secca, e con Baraclit, specializzata nella produzione di prefabbricati ad alto contenuto tecnologico. Questa intesa segna un passo importante nel rafforzamento delle soluzioni logistiche integrate e a basso impatto ambientale, attraverso un innovativo modello di trasporto intermodale. Grazie alla collaborazione con il Polo Logistica di Ferrovie dello Stato Italiane, le aziende hanno sviluppato un sistema di trasporto che prevede l’uso del treno per il trasferimento dei prefabbricati in calcestruzzo prodotti da Baraclit, riducendo così il numero di trasporti su gomma. Questo nuovo modello logistico è stato progettato per ottimizzare i flussi di trasporto e per abbattere le emissioni di carbonio, consentendo di togliere dalla strada circa 280 camion, con una riduzione stimata di circa 195 tonnellate di CO2, contribuendo significativamente alla sostenibilità ambientale. “Questa sinergia fa parte del percorso evolutivo del nostro Piano Strategico”, ha dichiarato l’AD. “Un approccio che parte prima di tutto dell’innovazione culturale che sta vivendo il Polo Logistica del Gruppo FS”.



Sabrina De Filippis: Freight Forwarder sostenibile a supporto dell'industria europea

L'intermodalità è un concetto chiave che il Polo Logistica del Gruppo FS sta promuovendo per migliorare l’efficienza del trasporto e ridurre l’impatto ambientale. La partnership con Baraclit e Murano S.p.A. segue un progetto simile realizzato con il Gruppo Grendi nel 2024, che ha combinato trasporto ferroviario, marittimo e su gomma, dimostrando l’efficacia di soluzioni logistiche integrate. Grazie alla nuova iniziativa, i manufatti prodotti nello stabilimento di Bibbiena (VR) verranno caricati direttamente su treno e trasportati fino al terminal di Marcianise (CE) con il treno Mercitalia Rail. Una volta arrivati, i prefabbricati saranno trasferiti sui camion per il trasporto finale in cantiere, riducendo al minimo l’utilizzo delle strade e migliorando il flusso delle merci. Sabrina De Filippis, in tal senso, ha sottolineato: “Il cliente e la sua domanda sono al centro dei processi operativi, le partnership e le sinergie rappresentano i must del piano, e la sostenibilità ambientale, economica e sociale è il faro per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi che ci siamo prefissati per proporci sempre più come Freight Forwarder a supporto del sistema industriale europeo”.