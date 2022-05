La partita tra Fiorentina e Roma si è risolta poco dopo l'inizio, praticamente in cinque minuti. Al 6' Gonzalez segna il rigore assegnato da Guida, dopo una review al monitor in campo a cui lo ha chiamato il Var Banti. Il fallo era stato commesso da Karsdorp sullo stesso Gonzalez. All'11' Bonaventura lasciato colpevolmente libero in area raddoppia per la Fiorentina con un sinistro a giro su cui Rui Patricio non può far nulla.

Per il resto, la Fiorentina si è limitata a controllare la partita, tentando di aumentare il proprio bottino, quando possibile, ma senza forzare e senza rischiare. Così, la squadra di Mourinho si rende pericolosa solo una volta in tutti i 90 minuti con un colpo di testa di Abraham finito fuori non di molto, nell'unica azione in tutta la partita in cui il centravanti inglese è riuscito a prendere il tempo a Igor, Per il resto, la Roma è riuscito solo una volta ad effettuare in tiro nella porta avversaria.

Nonostante ciò, questo è stato il commento di Mourinho nel dopo gara:"La spiegazione… La spiegazione l’aspettiamo noi da tante partite e non ce l’abbiamo. Oggi ce ne sono due, di spiegazioni. Una è che dopo la partita di giovedì mancavano energie fisiche e mentali. Sapevamo che ci sarebbe stata una differenza contro una squadra che si stava preparando da una settimana.Però una spiegazione la vorrei dal signor Banti di Livorno, che non è lontano da qua. [Rivedendo le immagini del rigore assegnato alla Fiorentina, ndr] è un tocco, non è un fallo, e l’arbitro era vicino e non aveva dato il rigore: non è da Var, ma il signor Banti interviene. Se parliamo dei tre punti di oggi, finiamola così. E dico pure che, al di là di questo rigore del signor Banti [il rigore lo ha assegnato Guida e non Bati, ndr], la Fiorentina è stata più forte, ha giocato con un motore differente, con una velocità differente, con una concentrazione differente. Ha meritato di vincere.Ma il problema è che non stiamo parlando dei tre punti di oggi: parliamo di Venezia, di Bologna, di tanti, tanti, tanti episodi per i quali non ci sono spiegazioni. Il signor Banti ora dov’è? A Coverciano? A Milano? Non so dove sia il Var, ma perché ha chiamato alla review un arbitro come Guida, che era a dieci metri e che aveva visto che non era rigore? Perché? Sono queste le spiegazioni che vogliamo e che non abbiamo.Sì, abbiamo una finale che assorbe emozioni ed energie, e non è facile da dimenticare in una città come Roma, in un Club come la Roma, però abbiamo un campionato da giocare ed è veramente troppo quello che succede a questa squadra".

Queste le parole di Italiano:"Serviva un risultato e una prestazione come queste, eravamo caduti e sembravamo appannati. Abbiamo fatto un grande campionato e non possiamo rovinarlo nelle ultime battute. Se siamo così vogliosi e attenti per gli altri è difficile, soprattutto in casa. Cosa serve per avere continuità? È il primo anno di un percorso nuovo, gli alti e bassi sono normali, si sono buttate le basi e ora bisogna essere bravi a crescere nella maniera corretta.Amrabat è un ragazzo che quest'anno ha dovuto masticare amaro per la sana competizione con Torreira, ma si è sempre fatto trovare e quando prende ritmo è devastante. Sono contento perché ha avuto un periodo non bello, si era un po' seduto, bastava riaccendere il fuoco che ha dentro.Siamo alle ultime due battute, è una questione di punto a punto, siamo lì dall'inizio e ci teniamo a rimanerci. La piazza è importante, sarebbe un sogno per tutti, vogliamo esaudirlo. La mia esultanza? Dopo quattro sconfitte e un po' di frustrazione è stata una mezza liberazione.[Sul rigore], Non ho visto bene il contatto. Credo che a noi quest’anno ce ne siano capitate di tutti i colori. Abbiamo la possibilità in due partite di trovare la nostra ciliegina: a Genova avremo una trasferta difficile. Stasera abbiamo giocato contro una grande squadra e non abbiamo trovato tante azioni, siamo stati bravi a sfruttare le prime due. Forse Piatek nel finale poteva fare gol. Certo, con il terzo gol la classifica sarebbe stata migliore".

E a proposito di classifica, la Fiorentina adesso è a 59 punti insieme a Roma e Atalanta, mentre la Lazio è avanti di 3 punti: quattro squadre per tre posti in Europa.







Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1523779037805842432