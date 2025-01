Il 20 gennaio Eurolink e Webuild Group SpA in una nota hanno comunicato di aver dato mandato di denuncia penale e richiesta danni contro Report, Doglioni e gli intervistati del servizio di Report per smascherare coloro che tramano contro aziende e lavoratori italiani diffondendo notizie false e diffamatorie.

A supporto di tale affermazione, Webuild ha pubblicato anche copia dell'accordo oggetto del contenzioso. La precisazione non ha convinto l'INGV e ieri Webuild ha nuovamente diffuso il seguente comunicato...





Comunicato stampa Webuild Group S.p.A.

Ponte sullo Stretto di Messina: Eurolink e Webuild confermano il coinvolgimento diretto dell’ Ingv come dimostrano incarichi, fatture e pagamenti diretti all’istituto e non a singoli ricercatoriFatture e pagamenti diretti all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato come INGV), e non a singoli ricercatori dell’Istituto: sono questi alcuni degli elementi chiave che confermano il coinvolgimento diretto dell’Istituto nelle attività svolte per la Sapienza Università di Roma, per il tramite del Dipartimento di Scienze della Terra (nel seguito indicato come DST) in merito alla consulenza tecnico-scientifica per le richieste di integrazioni documentali e istruttorie formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica per il progetto relativo al Ponte sullo Stretto di Messina.A seguito di notifica ricevuta via PEC da Webuild da parte dell’INGV, in cui si riafferma che l’Istituto non avrebbe fornito alcun parere sulla pericolosità sismica in relazione al Ponte di Messina, Eurolink insieme al Gruppo Webuild non possono che ribadire di nuovo in totale trasparenza l’evidenza del coinvolgimento dello stesso INGV.Come indicato nell’accordo firmato dal DST dell’Università la Sapienza di Roma e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nella persona del suo Presidente Carlo Doglioni, l’Istituto INGV viene ingaggiato e pagato direttamente dal DST. Nell’allegato tecnico all’Accordo è esplicitamente indicato che per l’INGV opereranno n. 2 unità di personale di ruolo (un Dirigente di Ricerca e un Primo Ricercatore), con ampia e consolidata esperienza nel campo della geologia e della sismo tettonica dell’area dello Stretto di Messina, per svolgere i compiti previsti da contratto. All’art. 6 dell’Accordo il DST s’impegna a riconoscere all’INGV un contributo, forfettario e omnicomprensivo per l’impiego delle figure professionali, delle missioni del personale impiegato e dei dispositivi hardware e software necessari alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo. Il DST provvederà al pagamento in favore dell’INGV a seguito della consegna dei prodotti. Laddove il titolare dell’accordo non fosse l’INGV ma singolo personale di ricerca, sarebbero evidentemente false fatture e contabilizzazioni di INGV per prestazioni non rese dallo stesso, e altrettanto anomalo il pagamento effettuato allo stesso Istituto e non ai singoli individui, che avrebbero dovuto operare nell’ambito dell’Accordo a titolo personale. Spiace che enti pubblici di ricerca normalmente autorevoli e scientificamente validi possano essere cosí maldestramente rappresentati.In totale trasparenza Webuild e Eurolink confermano che tutti i pareri forniti dall’INGV sia nel 2011 in sede di redazione del progetto che nel 2024 in sede di aggiornamento si trovano negli archivi delle società, cosí come i documenti contabili degli ammontari fatturati dall’ente e regolarmente pagati in base agli accordi.



Ma perché l'INGV sostiene di non aver nulla da spartire, come Istituto, con il via libera dato al ponte sullo Stretto da due dei suoi tecnici? Lo spiega nella nota seguente...





Comunicato stampa INGV

PONTE SULLO STRETTO | Chiarimenti sulla posizione dell’INGV a seguito delle dichiarazioni di Webuild Group S.p.A.Con riferimento alle notizie di stampa e alle dichiarazioni rilasciate dalla Società Webuild Group S.p.A. in seguito alla messa in onda della puntata di domenica 19 gennaio 2025 della trasmissione “Report”, si chiarisce che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si dichiara totalmente estraneo a qualsivoglia relazione tecnico-scientifica che esprime solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall’Accordo di Collaborazione Scientifica stipulato tra INGV e Sapienza Università di Roma e dal relativo Allegato Tecnico.L’“Accordo di Collaborazione Scientifica ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.” tra INGV e Sapienza Università di Roma (per il tramite del suo Dipartimento di Scienze della Terra) è stato stipulato in data 26 settembre 2024 e, come si evince dalla lettura del testo, consta di un Allegato Tecnico la cui pubblicazione è stata omessa dal Comunicato Stampa pubblicato sul sito web di Webuild Group S.p.A.Tale Allegato Tecnico, parte integrante dell’Accordo stesso, specifica chiaramente che: “Il personale di ricerca dell’INGV è esclusivo titolare dei risultati consegnati ed è il solo responsabile delle loro conseguenti applicazioni, sollevando l’INGV da ogni responsabilità sul loro utilizzo”.Pertanto, le relazioni tecnico-scientifiche prodotte nell’ambito dell’Accordo sono di esclusiva responsabilità degli autori, ancorché dipendenti dell’INGV, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell’Istituto sul loro contenuto e utilizzo e di ogni coinvolgimento tecnico-scientifico dell’INGV. In ultimo si evidenzia che, in data odierna, l’Istituto ha dato mandato al proprio Ufficio Legale di condividere con Webuild Group S.p.A. l’Accordo di Collaborazione Scientifica nella sua versione integrale affinché la Società possa prenderne atto, e si riserva di intraprendere ogni azione legale a sua tutela.

Link all’Accordo di Collaborazione Scientifica stipulato tra INGV e Sapienza Università di Roma con relativo Allegato Tecnico...



Come riassumere il tutto in base ai documenti? Esiste un accordo tra INGV e Webuild per consentire a questa società di utilizzare il lavoro e la consulenza di due dipendenti dell'INGV, il cui parere, però, non coinvolge l'Istituto come tale... nonostante Webuild sostenga il contrario.

Chi lo afferma? Il documento Allegato Tecnico che è citato nell'accordo, ma che Webuild ha dimenticato di citare nella documentazione fornita al pubblico. L'allegato è invece disponibile nella nota diffusa da INGV.

Che cosa è scritto nell'allegato? Questo...

Per l’INGV opereranno n. 2 unità di personale di ruolo (un Dirigente di Ricerca e un Primo Ricercatore), con ampia e consolidata esperienza nel campo della geologia e della sismotettonica dell’area dello Stretto di Messina:- dott. Gianluca Valensise;

- dott. Pierfrancesco Burrato.Il personale di ricerca dell'INGV è esclusivo titolare dei risultati consegnati ed è il solo responsabile delle loro conseguenti applicazioni, sollevando l'INGV da ogni responsabilità sul loro utilizzo.

Pertanto, come è possibile sostenere che l'INGV, come istituto, possa aver dato il proprio via libera alla realizzazione del ponte sullo Stretto?