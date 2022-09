L'Inter, a San Siro, torna di nuovo a vincere, dopo le due sconfitte consecutive subite da Milan e Bayern.

Lo fa contro un ottimo Torino e non così meritatamente, visto che dopo un primo tempo insignificante, la squadra di Inzaghi trova la via del gol solo all'89' grazie ad un cross in diagonale sulla destra, ad attraversare l'area, su cui Brozovic è bravo ad intervenire al volo, superando Milinkovic in uscita.

Il Torino può recriminare sul fatto di non esser stato più propositivo in finale di gara, lasciando troppa iniziativa agli avversari, ma se l'Inter è riuscita a prendersi i 3 punti lo deve soprattutto a sant'Handanovic che, dopo aver detto no a Vlasic nei primi 45 minuti, è stato grande protagonista nella ripresa sui tiri di Ricardo Rodriguez, Sanabria, Vlasic e Radonjic.

Sette, a fine partita, i tiri in porta del Torino, contro i tre (incluso quello del gol) dell'Inter.

L'Inter, dopo questa vittoria, sale a 12 punti, mentre il Torino rimane fermo a 10.





Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1568667750729674752