Remix 2017 per il disco cover "Waves of Luv" dei 2Black

Waves Of Luv, questo è il titolo della cover di "In Alto Mare" di Loredana Berte' del 1980, rifacimento del 2004, anno in cui verra' riarrangiato e cantato dai 2Black.

La nuova versione remix del 2017 è di Frenk DJ & Daniele sorrenti, duo di produttori siciliani, di Messina, che in chiave electro house, rispolverano questa hit dance del passato, che ha gia' ottenuto un riscontro positivo ed è stata in classifica nei maggiori stores digitali come Beatport, Juno Download, DJ Tunes, Traxsource, dove è possibile acquistarla.

Il brano è stato anche inserito nella selezione prodotta da Smilax Records, ed uscita su CD con distribuzione Self, "Super House Compilation".

Non vi resta che ascoltarlo.