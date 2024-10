GRANDE SODDISFAZIONE PER LA SCUOLA DIRETTA DA MARILENA GIGLIA E GRANDE PARTECIPAZIONE DI TUTTA LA CITTÀ.

Dal 25 settembre al 1° ottobre 2024, l’Istituto Comprensivo "S.G. Bosco" di Campobello di Licata ha ospitato le delegazioni di studenti e docenti provenienti da Francia, Slovenia e Germania nell’ambito del progetto Erasmus+ “School of Chill: Unlocking Well-Being”. Una settimana intensa, ricca di attività che hanno coinvolto gli studenti in laboratori creativi, giochi, percorsi di yoga e visite culturali, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico e la riduzione dello stress scolastico.

Il progetto ha visto la partecipazione entusiasta di tutta la comunità scolastica e del territorio. Le famiglie di Campobello di Licata hanno aperto le loro case ai giovani ospiti stranieri, creando legami di amicizia e condivisione che resteranno a lungo nei cuori di tutti i partecipanti. La dirigente scolastica, Marilena Giglia, ha presenziato la cerimonia di chiusura, consegnando personalmente gli attestati agli studenti stranieri che hanno preso parte al progetto.

“Sono profondamente orgogliosa del successo di questo scambio culturale”, ha dichiarato la dirigente Giglia. “Il progetto Erasmus+ ‘School of Chill’ ha permesso ai nostri studenti di vivere un’esperienza unica di crescita personale e interculturale, all’insegna del benessere e dell’inclusione. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale scolastico, ai docenti, alle famiglie e alla comunità per il loro impegno e sostegno. Questa esperienza non solo ha arricchito i nostri ragazzi, ma ha anche rafforzato il legame tra la scuola e il territorio, rendendo l’Istituto ‘S.G. Bosco’ un punto di riferimento per la promozione del benessere e della cultura europea”.

La settimana di scambio ha visto anche l’organizzazione di attività formative innovative, come i laboratori di yoga, pensati per migliorare il benessere emotivo degli studenti e aiutarli a gestire lo stress scolastico. Un altro punto di forza del progetto sono state le visite culturali nel territorio di Campobello di Licata e dintorni, che hanno permesso agli studenti stranieri di scoprire le bellezze locali e di conoscere da vicino la storia e le tradizioni siciliane.

La professoressa Liliana Fadda, responsabile del progetto Erasmus+, si è detta molto soddisfatta: “Questo scambio ha dimostrato come l’integrazione tra culture diverse possa avvenire attraverso un percorso di crescita comune, fondato sulla condivisione e sull’attenzione al benessere. Sono felice di aver contribuito al successo di un progetto che ha davvero valorizzato l’impegno di tutti”.

L’evento di chiusura si è concluso con un grande momento di festa, dove studenti, docenti e famiglie hanno condiviso la gioia per un’esperienza che ha lasciato un segno profondo. Grazie alla collaborazione tra docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici e la DSGA, che ha coordinato gli aspetti economico-amministrativi, l’intero progetto si è svolto nel migliore dei modi, confermando ancora una volta l’eccellenza educativa dell’Istituto "S.G. Bosco".

Gli alunni dell’Istituto che hanno partecipato attivamente al progetto sono: Emanuela Bella, Mariateresa Liuzza, Calogero Lunetta, Flavia Turco, Antonio Valenti, Edoardo Brunetto, Salvatore Puleri, Mario, Milazzo, Samuele La Marca, Elide Amato, Davide Calandra, Damiano Termini, Mario Milazzo, Gioacchino Falsone e molti altri, che contribuiranno a rendere l’esperienza degli ospiti europei unica e memorabile.

Le delegazioni straniere erano così composte:

COLLÈGE CHRISTIAN BOURQUIN. FRANCIA

Professori: Claude Juanola, Laurence Fuster, Catherine Pugnet Astoul

Studenti: Langlois Laly, Nogaro Leana, Campello Joy, Lucien Monnet Mariou , Pujol Lukas

PRIMARY SCHOOL ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU SLOVENIA

Professori: Mateja Štamulak, Katja Apat Rožič

Studenti: Katarina Osojnik, Ana Gaspes, LuKas Barl, Mija Slemenik, Tanina Schulz

OBERSCHULE PAPENTEICH. GERMANY

Professori: Bettina Keil, Ira Schneider, Jens Frey

Studenti: Andrea Lingani Seouni, Thies Eilers, Marlon Peterle, Moa Heine, Nina Lisanne Baumgart, Tiana Pahlmann