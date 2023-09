Così i protagonisti della scuderia Ferrari hanno commentato il GP d'Italia 2023 che si è disputato domenica sul circuito di Monza.

Carlos Sainz:"È stata una settimana da ricordare per me, e avere avuto la possibilità di concluderla oggi sul podio insieme a tutti i tifosi è stata la ciliegina sulla torta. Voglio ringraziare ogni singolo fan per l'infinito infinito supporto: i nostri tifosi sono davvero unici.Oggi ho fatto tutto quello che ho potuto per cercare di tenere dietro le Red Bull, mettendo alla frusta le mie gomme e spingendo dal primo all’ultimo giro. Purtroppo loro sono ancora superiori a noi in gara e il terzo posto è stato il massimo che si poteva portare a casa. È stato bello duellare con Max (Verstappen), Checo (Perez) e Charles: spero che la gente sugli spalti e a casa si sia divertita quanto noi. Ora abbiamo un po’ di tempo, che sfrutteremo per iniziare subito a preparare Singapore".

Charles Leclerc: "Era da un pezzo che non mi divertivo tanto in una gara! I duelli in pista oggi con Checo (Perez) e Carlos sono stati ravvicinati e molto eccitanti. Nel finale io e Carlos abbiamo lottato ruota a ruota e abbiamo reso più emozionanti i giri finali. Fortunatamente avevamo del margine su tutti i rivali dietro di noi, quindi abbiamo potuto spingere al massimo e divertirci un po’.Spero che anche i tifosi si siano goduti la corsa quanto noi e mando loro un grandissimo grazie per tutto il supporto che ci hanno dato questo fine settimana. Spero che vedremo altre gare avvincenti come questa, magari a cominciare dalla prossima a Singapore".

Frédéric Vasseur - Team Principal:"È stata una bella gara, abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile conquistando un podio davanti ai nostri tifosi e portando a casa 27 punti che ci hanno permesso di scavalcare Aston Martin e di recuperare terreno su Mercedes.Dedichiamo questo risultato ai nostri tifosi che in questo weekend non hanno mai smesso di supportarci e siamo contenti di avere offerto un bello spettacolo sia ieri in qualifica che oggi nel finale, quando abbiamo lasciato duellare i nostri piloti per la terza posizione. Lo abbiamo fatto perché sappiamo quanto è speciale salire sul podio qui; ma gli abbiamo anche detto di non rischiare e loro hanno lottato rispettandosi.Carlos ha guidato alla grande per tutto il weekend e anche Charles ha recuperato bene dopo una partenza difficile al venerdì. Fra due settimane a Singapore si ripartirà da capo, ma per oggi possiamo dirci soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare qui. Sapevamo che la nostra macchina sarebbe risultata più competitiva su una pista con queste caratteristiche e la SF-23 si è confermata all’altezza delle nostre aspettative".





Crediti immagine: @ScuderiaFerrari