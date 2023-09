Domenica prossima si correrà il GP d'India di MotoGP sul circuito internazionale di Buddh, a Greater Noida nell'Uttar Pradesh, nell'area metropolitana a sud-est di Nuova Delhi.

È la prima volta che la MotoGP sbarca in India e, di conseguenza, è la prima volta che i piloti affronteranno il tracciato di Buddh. Diviso in tre settori, è lungo 5,01 Km, con una larghezza di 12 metri. Sono 24 i giri da percorrere per un totale di 120,24 Km. Il rettilineo più lungo, dopo curva 3, è di 1.006 metri. 13 le curve, di cui 8 a destra e 5 a sinistra.

Programma e orari

Venerdì 22 settembre

07:45-08:55 Free Practice Nr. 1

12:00-13:10 Practice

Sabato 23 settembre

07:10-07:40 Free Practice Nr. 2

07:50-08:05 Qualifiche Nr. 1

08:15-08:30 Qualifiche Nr. 2

12:00-12:45 Gara Sprint (12 giri)

Domenica 24 settembre

07:40-07:50 Warm Up

12:00-12:50 Race



Loris Capirossi, ex pilota e attuale rappresentante della Direzione Gara, si è espresso così sul nuovo tracciato alla vigilia delle qualifiche: "La pista è pazzesca e piacerà ai piloti".







