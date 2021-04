Annunciati i vincitori di uno dei premi chiave dell’Awards Season: gli Screen Actors Guild Awards, i famosi premi assegnati annualmente dal sindacato degli attori. Solitamente le loro scelte permettono di prevedere quali sono gli attori e le attrici che hanno più chance di conquistare l’Oscar dato che la convergenza tra i verdetti dei due premi è piuttosto alta.

Basti pensare che lo scorso anno i 5 vincitori dei SAG Awards hanno successivamente conquistato anche l’Oscar: Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Renee Zellweger, Laura Dern e Parasite che vinse nella categoria Miglior cast che corrisponde agli Oscar con quella del Miglior Film.

Quest'anno Ma Rainey's Black Bottom ha conquistato 2 premi: miglior attore (il compianto Chadwick Boseman) e miglior attrice (Viola Davis). Seguono nelle categorie supporter i favoriti: Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah e Youn Yuh-jung per il film rivelazione dell'anno Minari.