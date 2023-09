Nei prossimi giorni avranno concreto inizio i lavori all’interno di villa Nastasi, interessata da un importante intervento di riqualificazione grazie ai fondi ottenuti dal Gruppo di Azione Locale (G.A.L.). Centomila euro per dare attuazione al progetto predisposto dal Comune.

Gli interventi prevedono la realizzazione di tre aree: una per bambini con altalene, scivoli ed altre attrezzature, una per ragazzi con un percorso completo di fitness all’aperto, oltre ad una zona di aggregazione formata da un “corner speaker” e uno spazio antistante con sedute sul prato. Sarà rivista e potenziata l’illuminazione e verranno inserite telecamere per la sorveglianza notturna, nonché un impianto di filo diffusione da utilizzare in occasione di eventi.

Verrà realizzato inoltre un manufatto da adibire a bar, infopoint, servizi pubblici con predisposizione di una casetta dell’acqua con antistante zone ricreative. Sarà inserito verde (aiuole e alberi) e verranno collocati elementi di arredo (sedute, fontanella di acqua).

“L’obiettivo è far diventare Villa Nastasi un luogo di aggregazione. – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo – Si tratta del primo dei tre interventi di rigenerazione di angoli di città importanti; ma da sempre poco attenzionati – grazie a risorse che siano riusciti ad ottenere attraverso queste opportunità concesse dal GAL. Praticamente si è partiti da zero, partecipando ai bandi, predisponendo la progettazione esecutiva, appaltando i lavori e adesso dando il via al cantiere”.

Il secondo progetto riguarda il quartiere marinaro di Vaccarella, dove si creerà una rete delle abitazioni dei vecchi pescatori (semmai ancora esistano in vita!) per raccontare la tradizione del mare attraverso cartelloni turistici; ma soprattutto si attiverà una app, che farà rivivere usi costumi e leggende di questo popoloso borgo milazzese. Infine, s’interverrà sul chiostro della chiesa del Santissimo Rosario, dove è previsto un intervento di illuminazione e di impermeabilizzazione del terrazzo nonché l’acquisto di un moderno sistema di amplificazione. L’obiettivo è ottenerne la ri-funzionalizzazione per organizzare dei piccoli eventi. Complessivamente le somme investite grazie al finanziamento del G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) “Tirreno Eolie” dall’Amministrazione ammontano a 300 mila euro.