L'Unhcr ricorda a Trump gli impegni firmati dagli Usa a protezione dei rifugiati

In risposta alla decisione di Donald Trump, questo venerdì, di sospendere per 90 giorni la possibilità di richiedere asilo a tutti coloro che, dal Messico, attraverseranno illegalmente il confine con gli Usa, è arrivata la dichiarazione dell'UNHCR.

Questo è il contenuto della nota diffusa dall'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati.



Tra le persone che in questi giorni sono in marcia in America centrale e in Messico, molte stanno fuggendo da violenze o persecuzioni che mettono in pericolo la loro vita e hanno bisogno di protezione internazionale.

L'UNHCR si aspetta che tutti i Paesi, compresi gli Stati Uniti, si assicurino che ogni persona che chieda asilo come rifugiato e assistenza umanitaria sia in grado di ricevere aiuto tempestivamente e senza ostacoli, in conformità con il Protocollo sui rifugiati del 1967, sottoscritto anche dagli Stati Uniti.



In un mondo ideale e prevedibile, i richiedenti asilo dovrebbero presentarsi al confine e chiedere protezione. Tuttavia, la realtà dei percorsi per i rifugiati è complessa e richiede una gestione strutturata con accordi di accoglienza dignitosi.

L'insufficiente capacità di accoglienza, di lunga data, ai valichi di frontiera del confine meridionale degli Stati Uniti sta causando ritardi significativi nel Messico settentrionale e sta costringendo molti richiedenti asilo, per disperazione, ad attraversare la frontiera in modo irregolare. Molte famiglie in cerca di asilo che fanno questa scelta non cercano di eludere le autorità di frontiera.



La sicurezza nazionale e la dignitosa accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo non si escludono a vicenda, ma si rafforzano a vicenda.

L'UNHCR è sempre pronta a sostenere gli Stati Uniti e tutti i governi e i partner della società civile che lavorano per garantire che ogni persona in fuga da violenze o persecuzioni potenzialmente letali possa raggiungere un luogo sicuro e che le sue richieste siano esaminate.