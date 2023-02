Il weekend di #Costez - Telgate (BG) inizia con il ritmo giusto venerdì 24 febbraio. La festa è Happy Land, ovvero un appuntamento dedicato a chi vuol ballare e sorridere con gli amici tutta la notte, fino all'alba. #Costez è proprio il luogo perfetto per dimenticare i problemi della settimana e ballare con il sorriso sulle labbra.



Il weekend di #Costez - Telgate (BG) continua sabato 25 febbraio 2023 con uno special guest d'eccezione, Andrea Zelletta (nella foto). E' già stato al #Costez - Telgate (BG) a fine novembre '23, se torna vuol dire che il sound piace. Eccome. E' un celebrity dj che ha alle spalle un passato di modello di grande successo sulle passerelle di Armani, Dolce & Gabbana, Guess e tanti altri brand, ha poi avutotante presente in importanti programmi tv (Uomini e Donne, Grande Fratello, etc). Oggi uno dei più amati influencer italiani. Ha un rapporto molto intenso con la musica e brani come la sua "Lovin' at the Speed of Light" su Spotify totalizzano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Originario di Taranto, ha anche un passato di calciatore di ottimo livello.



//



Riassumendo, anche per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 / 2023, #Costez a Telgate (BG), dopo un'estate scatenata, a due passi dall'uscita A4 Grumello, si continua a ballare. E' un'oasi perfetta per rilassarsi con grandi show e grandi dj, ogni weekend.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

///

#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione