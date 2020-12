Stiamo per affrontare le feste natalizie, occasione di ritrovo in cui il riunirsi intorno a una tavola rappresenta il momento cruciale della condivisione e della convivialità; purtroppo quest’anno sarà un Natale anomalo, che per via delle restrizioni non potrà essere festeggiato come ogni famiglia è solita fare. E appunto per questo, non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla situazione: regaliamoci un bel Natale, ce lo dobbiamo e lo dobbiamo alle poche persone con cui riusciremo a passarlo.

Per cui diamo via all’entusiasmo, alla serenità, ai sorrisi, alla gioia di donare e ricevere un regalo e soprattutto… diamo via al banchetto!! Concediamoci gli inevitabili sgarri natalizi con serenità e senza sensi di colpa, senza chiaramente eccedere, ricordandoci comunque che non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale: seguiamo una corretta alimentazione nei giorni precedenti alle feste, beviamo sempre molta acqua e cerchiamo di fermarci quando ci sentiamo sazi (non ascoltiamo solo la gola, ma anche lo stomaco!). Non dimentichiamo di fare un po’ di movimento, possibilmente all’aperto (il tragitto tavola-cucina, cucina-tavola non vale!) e limitiamo il consumo di bevande alcoliche e di dolci. Cerchiamo di non cucinare esageratamente in eccesso, per evitare di dover mangiare gli “avanzi” nei giorni successivi e in modo da poter tornare velocemente al nostro regime alimentare. Per ultimo, ma assolutamente importante, ricordiamoci di portare in tavola i colori del Natale: il rosso, con le varietà di pomodoro e la melagrana, il bianco, con il sedano, la rapa, il finocchio e le mele, il verde con i broccoli, i carciofi, il prezzemolo, gli spinaci, la verza e i kiwi (e chi più ne ha più ne metta), e l’oro, con spolverate di spezie quali la curcuma, il curry e lo zafferano.

Quindi mettiamoci al lavoro, accendiamo i fornelli e diamo il via ai festeggiamenti!