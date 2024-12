Il meglio della cucina siciliana sul lago di Bracciano. La proposta dello chef Danilo D’Alfonso tra passione, tradizione e cura delle materie prime.



Caponata, panelle, cozze alla palermitana, arancine, pasta alle sarde, involtini alla messinese, pasta alla Norma, pasta con i broccoli “arriminati” alla palermitana, baccalà alla ghiotta, pesce spada, tonno. C’è tutto il Sole della Trinacria al ristorante Sapori di Sicilia, un’isola che propone l’isola in tavola, nel borgo di Anguillara a poca distanza dal lago. Ai fornelli chef Danilo D’Alfonso nel settore sin dall’adolescenza.

Il mondo della ristorazione è il suo mondo già dall’età di 12 anni. Una gavetta in piena regola nei ristoranti della sua Palermo. Un locale che è un tripudio di colori e che subito immette nelle calde atmosfere siciliane tra ceramiche intarsiate, teste di moro, fichi d’India. Per i siciliani, e non solo, è un ritorno a casa. Si lascia il Continente per qualche ora per vivere ed assaporare i gusti antichi ed autentici della vera cucina siciliana, servita con uno squisito orgoglio di palermitano, dedito al lavoro e alla famiglia.

Così Anguillara è diventata meta prediletta di tutti gli amanti dei sapori di Sicilia. Un'occasione ghiotta anche per venire a scoprire il lago, il paesaggio e la cultura del territorio sabatino. Un ristorante che fa sul serio e che si sta facendo spazio, a colpi di professionalità, nel settore della ristorazione locale. In un dialogo con il territorio il già ricco menù si arricchisce giorno dopo giorno anche con pietanze tradizionali del territorio tra i quali spicca - specie in questa stagione invernale - il broccoletto di Anguillara prodotto tipico locale.

Tra i segreti della cucina dello chef D’Alfonso va senz’altro annoverata la materia prima. Arriva da piana degli Albanesi la ricotta per i cannoli siciliani. Anche gran parte del pesce servito ai Sapori di Sicilia proviene dall’isola. Tanto lavoro e dedizione per una accoglienza coi fiocchi. “Per me è tutto facile - spiega che Danilo - perché lo faccio con passione”. Quella stessa passione che dalla sua Palermo aveva portato con sé in Germania dove, a soli 27 anni, gestiva vicino a Monaco di Baviera ben tre ristoranti di cucina italiana.

Un’impresa da 42 dipendenti. Poi il cuore che avverte di rallentare il tran tran. Arriva, unita al “nodo alla gola” della nostalgia per l’Italia e della sua Sicilia, il momento di rientrare. E’ ad Anguillara che oggi ha messo radici con la famiglia ed è nel borgo antico che continua a dedicarsi alla sua passione. E l’impegno paga. Recente il riconoscimento del prestigioso premio "Cucina Italiana per Roma Capitale" con la cerimonia di premiazione nella Sala della Protomoteca al Campidoglio.

Ma le sfide non finiscono mai. Con Sapori di Sicilia lo chef Danilo vuole premiare i siciliani con i gusti della propria terra e conquistare il pianeta culinario ad di là dello Stretto sempre nuovi estimatori. Una vera enclave siciliana che arricchisce l’offerta del territorio, anche in versione da asporto. Un'esperienza culinaria da vivere in coppia e in comitiva anche grazie agli speciali menù proposti con eventi aziendali, feste di compleanno e veglioni. Da non perdere i veglioni di Natale e Capodanno per trascorrere le festività con gusto ed al