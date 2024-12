Un brano che celebra la gioia delle festività natalizie con la purezza e l'emozione viste attraverso gli occhi dei bambini.

Mattia Moretta, in arte Emmetia, lancia il suo nuovo singolo "La magia del Natale", che sarà disponibile da domenica 1° dicembre su tutti i digital stores e in promozione nazionale nelle radio. La canzone cattura l'essenza autentica di questa festività, offrendo una prospettiva unica e toccante attraverso la semplicità e l'entusiasmo dei più piccoli. "La magia del Natale" racconta il periodo più speciale dell'anno con delicatezza e sincerità. Le sue melodie avvolgenti con la dolcezza del testo risvegliano il calore e l'unione tipici delle feste, riportando a galla ricordi e sensazioni di genuina meraviglia.



https://open.spotify.com/intl-it/artist/6CT0HEeN55yWDHi239JplV?si=XJv2WTm9RhqORC7Ia73OPA

Già accolto con entusiasmo nelle scuole della provincia di Lodi, il brano è stato inserito nelle attività musicali natalizie, trasformandosi in una colonna sonora perfetta per celebrare il periodo festivo con i più giovani. Dietro le emozioni trasmesse da "La magia del Natale" c'è il talento indiscusso di Emmetia. Nonostante il lavoro quotidiano, l'artista non ha mai smesso di coltivare la sua passione per la musica. Polistrumentista e cantante, è capace di emozionare con la sua chitarra, il pianoforte e brani che nascono direttamente dal cuore. Con l'ispirazione di artisti come Lucio Battisti, Serj Tankian e Two Feet, la sua musica si distingue per la capacità di toccare il lato più intimo e universale delle emozioni.

“Credo fermamente nel potere universale della musica, capace di superare ogni barriera generazionale.” Emmetia

Il singolo è il frutto della collaborazione con il compositore Lorenzo Molignoni e la produzione di Music Design Edition, che hanno arricchito il pezzo con un arrangiamento coinvolgente, trasformandolo in una vera esperienza musicale. Immergiti nell’atmosfera di "La magia del Natale" e vivi un Natale indimenticabile carico di emozioni e musica!

