La sora Meloni è andata a Napoli per firmare un'intesa con il Commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio, il sindaco Gaetano Manfredi, per la riqualificazione dell'area dell'ex Italsider.

Accompagnata dal ministro Fitto, Meloni è stata costretta a dover nuovamente salutare il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che l'ha accolta così:

"Sono il civile De Luca e le rinnovo il mio benvenuto".

Per la cerimonia della firma, De Luca non è stato invitato sul palco. Meloni lo ha fatto solo alla fine, per le foto ufficiali. De Luca, a fatica, ha abbozzato.

Il presidente della Campania, a fine cerimonia, ha riassunto l'evento senza dimenticare tutte le puntualizzazioni necessarie a chiarirlo.

I soldi che nel suo discorso Meloni cerca di vendere come un proprio miracolo personale, sono parte dei fondi di coesione attribuiti alla Campania.

Ma del miliardo e duecento milioni (la parte pubblica del finanziamento necessario alla bonifica dell'area di Bagnoli) di cui parla la premier, De Luca non ha dimenticato di ricordarne la provenienza, ironizzando su quanto dichiarato dalla premier nel suo discorso.

Il presidente della Campania ha poi detto di aver parlato con Fitto dei soldi che il governo deve versare alla regione (fondi di coesione) e che ad oggi non sono ancora arrivati. Il ministro specializzato nel rimescolamento delle carte in tavola ha risposto a De Luca che non dovrebbero tardare.

La querelle dei fondi di coesione finora negati alla Campania è diventata una sceneggiata che va avanti da mesi.