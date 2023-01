Per la categoria Miglior documentario si prevede una sfida tra la HBO Documentary Film (Navalny, All That Breathes) e la National Geographic (The Territory, Fire of Love). Tra i due potrebbe insinuarsi la NEON con All the Beauty and the Bloodsheed, vincitore del Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia.

Senza dimenticare il documentario musicale su David Bowie, Moonage Daydream che non solo ha ottenuto la nomination a due premi di categoria come i Golden Reel e i CAS, ma è presente anche nella short-list degli Oscar per la categoria Miglior sonoro.