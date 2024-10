Nella gara di quest'anno per il Miglior attore è Adrien Brody con l'acclamato The brutalist a balzare in testa nelle previsioni per le nominations agli Oscar. La sua performance ha messo d'accordo tutti, superando i favoriti dei pronostici iniziali come Ralph Fiennes per Conclave e Colman Domingo per Sing Sing, che fino a qualche mese fa sembravano destinati a contendersi l'ambita statuetta.

Mentre Timothée Chalamet sembra destinato ad entrare nella cinquina con Uncomplete Unknown, la battaglia per gli altri posti "liberi" è infuocata.

Daniel Craig ci prova con Queer di Luca Guadagnino mentre Sebastian Stan ha due progetti in pole position (The Apprentice, A Different Man), ma la partita è ancora tutta da giocare non appena inizieranno ad essere assegnati i primi premi della critica americana che daranno il via all'Awards Season.