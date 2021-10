Da qualche giorno la più famosa tra le criptovalute, ossia il Bitcoin, ha cominciato a marciare con grande forza. Il prezzo ha superato la soglia psicologica dei 50mila dollari, poi è andata ancora avanti arrivando oltre il livello dei 54mila.

L'inizio di questa nuova corsa del Bitcoin è avvenuto venerdì scorso e questa settimana la valuta digitale ha continuato a marciare forte, tanto da superare di slancio la soglia dei 50mila dollari, facendo registrare un +60% dai minimi di luglio e alimentando le speranze di un rally per fine anno.

Diversi fattori che hanno reso il clima attorno alle valute digitali molto positivo, con la dichiarazione del presidente della SEC, Gary Gensler, che ha rassicurato sul fatto che non verranno imposti divieti alle criptovalute e con la Bank of America, che ha riconosciuto le criptovalute come una nuova classe di attività.