Dopo aver sfondato per la prima volta nella sua storia la soglia degli 80.000 dollari, il Bitcoin sale anche oltre, superando quota 83.000 in questo inizio di settimana.

Il bilancio della cripto più famosa del panorama segna una crescita di quasi il 20% nell'ultima settimana, grazie soprattutto alla spinta arrivata dalla elezione di Donald Trump, grande sostenitore di questo asset digitale.

In occasione dell'ultima campagna elettorale, Trump ha addirittura dichiarato che in caso di vittoria avrebbe mantenuto il mercato non regolamentato.