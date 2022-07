La rassegna Synphonya, in collaborazione con Puglia Wave, porta alla Praja di Gallipoli (LE) 3 dei protagonisti della scena elettronica più sperimentale e potente.

Nel top club gestito da Musicaeparole, il 31 luglio 2022 arriva Luciano, top dj svizzero cileno che con la sua label Cadenza, il suo party Vagabundos e i suoi dj set a Ibiza (quest'estate suona ogni sabato, al Club Chinos) è diventato una leggenda. Da sempre sospeso tra ricerca, melodia e ritmi ipnotici, Luciano in console sa spaziare tra i diversi generi musicali. Tra i suoi mille successi, citiamo almeno "Rise of an Angel", un brano che mette insieme a tanta dolcezza un groove semplicemente irresistibile.

Il secondo appuntamento di Synphonya prende vita il 7 agosto alla Praja di Gallipoli (LE) e mette sul palco Jamie Jones. Conosciuto in tutto il mondo per la sua techno calda, melodica e coinvolgente, ha fondato la label Hot Creations e Paradise, serie di eventi pieni di ritmo che prendono vita in tutto il mondo. Come se non bastasse fa anche parte degli Hot Natured, band che spazia attraverso diversi generi musicali.

Il 21 agosto Synphonya si conclude con una performance del top dj campano Marco Carola, che tra l'altro in questo periodo spesso suona in back to back con Luciano, anche lui alla Praja il 31 luglio, Leggenda italiana del mixer, Marco Carola è originario di Napoli e da tempo mette in scena ad Ibiza e nei top club del pianeta il suo party "Music On". Da sempre legato alla techno, in realtà Marco Carola è legato anche alla house e ad ogni genere di ritmo,



Gestita da Musicaeparole, la Praja di Gallipoli, dal 2022, nell'estate 2022 è aperta 7 giorni su 7 anche ogni pomeriggio, per far ballare ragazze e ragazzi dopo una giornata di sole sulla spiaggia di Baia Verde. Il totale dei party è quindi doppio: non più 7/7 ma 14/7. La Praja Musicaeparole propone ogni genere di musica, dal pop alla trap all'elettronica. Per questo è un vero paradiso per chi ha voglia di ballare. Tra gli artisti più attesi alla Praja nell'estate '22 citiamo almeno: 23/7 Elettra Lamborghini e Ludovica Pagani; 26/7 Gué (con Ty1 e Rose Villain); 30/7 Deejay Tme: 31/7 Luciano, 4/8 Bob Sinclar; 11/8 Steve Aoki; 12/8 Salmo; 21/8 Marco Carola.

Praja

Lungomare Galileo Galilei - Gallipoli (Lecce) / Zona Baia Verde

info: +39 3486297999

Ticket on line Praja su TicketSms

https://www.ticketsms.it/search?k=Praja

www.instagram.com/prajagallipoli

t.me/prajagallipoliofficialchannel

www.tiktok.com/@prajagallipoli

www.facebook.com/prajagallipoli

www.prajagallipoli.it