Per la categoria Miglior film internazionale emerge l'assenza di una delle pellicole più apprezzate dalla critica di settore, Fallen Leaves (Foglie al vento) la tragicommedia di Aki Kaurismäki inserita nella lista dei migliori film del 2023 secondo la prestigiosa rivista francese dei Cahiers du Cinéma.

Tra le felici sorprese spicca sicuramente l'Italia con Io Capitano di Matteo Garrone, che è riuscito ad entrare nella cinquina solo con la nomination a due key awards dell'Awards Season americana come il Golden Globe e il Satellite Award, a differenza degli altri competitors come Spagna (Society of the Snow) e Regno Unito (The Zone of Interest) che hanno invece ottenuto la candidatura anche ai BAFTA e ai Critics Choice Awards.

Tra sorprese, conferme ed esclusioni ecco un approfondimento sulle nominations di quest'anno per la categoria Miglior film internazionale con un focus sui film che hanno ottenuto il maggior numero di premi e candidature da parte delle Associazioni dei critici americani.