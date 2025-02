Un operaio di 60 anni, Angelo Sicilia, è morto nell’incendio di una vecchia abitazione situata in via Nino Bixio, nel centro storico di Favara, in provincia di Agrigento. L’uomo in realtà non aveva una fissa dimora.

Trovava riparo notturno all’interno di fabbricati abbandonati come avrebbe fatto anche la notte scorsa dove purtroppo, dopo l’incendio divampato, non c’è stato nulla da fare.

Sul caso indagano i carabinieri. L’operaio si sarebbe addormentato con la sigaretta accesa che poi ha scatenato le fiamme.