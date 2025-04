Una lite fra giovani è degenerata in una sparatoria in pieno centro a Monreale, davanti a decine di persone. Qualcuno ha estratto l’arma. I carabinieri indagano per triplice omicidio. I sospetti principali si concentrano su due persone probabilmente giunte da Palermo per trascorrere la serata. Sono usciti di casa armati oppure si sono allontanati per poi tornare con la pistola.

L’allarme è scattato mezz’ora dopo l’una nella notte fra sabato e domenica. Il locale, un lounge caffè, all’esterno del quale è avvenuto l’omicidio si trova in via Benedetto D’Acquisto, strada a pochi passi da piazza Duomo piena di ristoranti, pizzerie e bistrot.

Ad un certo punto qualcuno ha fatto fuoco al culmine di una lite fra alcuni giovani iniziata per futili motivi. I morti sono Massimo Pirozzo, 25 anni, Salvatore Turdo, 24 anni, e Andrea Miceli di 26, deceduto poche ore dopo all’ospedale Civico di Palermo. I carabinieri stanno raccogliendo la testimonianza dei presenti.