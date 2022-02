Il Milan si è aggiudicato il derby battendo per 2-1 l'Inter in un match in cui le due squadre si sono aggiudicate ciascuna un tempo.

I primi 45 minuti, di diritto, sono andati all'Inter, con il Milan che è riuscito solo a piazzare un tiro, con Tonali, nello specchio della porta difesa da Handanovic. San Maignan, da parte sua, ha fatto di tutto e di più per tenere inviolata la sua porta, per cedere solo verso il finale di tempo, al 38', ad un piatto al volo di Perisic imbeccato da un cross su corner battuto da Calhanoglu. Per l'esterno nerazzurro è il suo 50° gol con la maglia dell'Inter.

Il secondo tempo inizia con l'Inter che sembra in grado di riproporre quello che aveva fatto vedere in precedenza, ma il Milan ha subito mostrato una grinta che nei primi 45 minuti non aveva e, gradualmente, ha iniziato ad entrare in partita e a farsi progressivamente pericoloso.

Per questo non è un caso la rete che al 75' Giroud conquisti palla a centrocampo permettendo la ripartenza di Tonali che serve Diaz che calcia dal limite. La conclusione deviata diventa un assist per Giroud che con un intervento in spaccata porta il risultato sull'1-1.

Ma non è finita qua. Dopo 3 minuti, lo stesso Giroud, servito in area si libera di tacco della marcatura di De Vrij e con un diagonale supera Handanovic , stavolta non perfetto, che riesce a toccare la palla ma non quanto basta per evitare il gol.

L'Inter si butta in avanti per trovare il pareggio, ma riesce solo a far espellere con un rosso diretto Theo Hernandez per un'entrata da dietro, tanto dura quanto, inutile su Dumfries.

In classifica, il Milan si porta a 52 punti, uno in meno dell'Inter che però ha una partita da recuperare. In ogni caso, i campionato può dirsi riaperto, anche perché il risultato potrebbe togliere qualche certezza alla squadra di Inzaghi.







Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1490041533755756548