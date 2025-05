La notizia pubblica in silerenonpossum.com:

"Le gaffe del team di Tornielli.

Alle 11:51 dell'8 Maggio 2025 è stata annunciata ufficialmente la fumata nera. Ma alle 11:59, l’account X di Vatican News ha improvvisamente pubblicato: “11:59 Fumata bianca”. Il mondo ha tremato per qualche minuto. Peccato che fosse tutto fake. Quella che era stata scambiata per una nuova fumata era semplicemente la coda del fumo nero ancora in dissolvimento. Un errore grave, soprattutto considerando la delicatezza del momento e l’attenzione planetaria rivolta al comignolo della Sistina. Ma più che un semplice disguido tecnico, l’episodio getta luce (nera) sull’improvvisazione ormai cronica della comunicazione vaticana. Il team guidato da Andrea Tornielli si dimostra, ancora una volta, del tutto inadeguato non solo nella gestione dei flussi informativi, ma anche nella comprensione basilare delle dinamiche ecclesiali e dei riti curiali. E non è stato l’unico inciampo.



Già nella serata di ieri, l’attesa spasmodica per la fumata delle 19 aveva mandato in confusione la stampa internazionale, quando invece i cardinali, come previsto ma non comunicato, erano impegnati ad ascoltare una meditazione del Cardinale Raniero Cantalamessa, durata più del previsto. Solo successivamente si è tenuta la prima votazione. Ma nessuno, nemmeno il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni, ha pensato di spiegare ai giornalisti che la serata di ieri sarebbe stata ben più lunga rispetto ai giorni seguenti".