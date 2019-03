18 marzo, incontro a Udine con la figlia del "Che"

Aleida Guevara, 58 anni, figlia primogenita del Che da sempre attivista per i diritti umani, si batte da anni per la cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo e coopera nella cosiddetta “Operación Milagro”, un progetto umanitario che ha lo scopo di aiutare tutte le persone con scarse risorse economiche, affette da problemi oftalmologici.

Il prossimo 18 marzo 2019 alle ore 20:30, Aleida Guevara March sarà presente in un incontro che si terrà presso la sala Petris del Centro Balducci di Zugliano a Pozzuolo del Friuli, in provincia di Udine, nell'ambito della serie di conferenze che sta effettuando in Italia anche per raccogliere fondi per il Centro Oftalmologico "Che Guevara" di Cordoba, in Argentina.