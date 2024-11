“Un confronto proficuo, servito a fare chiarezza sugli intenti dell’Amministrazione comunale, ponendo così fine ad allarmismi ingiustificati e alla ormai immancabile strumentalizzazione, che accompagna ogni vicenda, che riguarda il Comune di Milazzo”: è il laconico commento del Sindaco Pippo Midili alla riunione, che con l’Assessore allo Sport Antonio Nicosia ha avuto ieri a Palazzo dell’Aquila con una delegazione di tifosi e sportivi milazzesi.

L’incontro era scaturito dalle voci, che parlavano d’una dismissione dell’attuale campo sportivo “Marco Salmeri” per fare spazio ai lavori di riqualificazione della riviera di Ponente. Midili, spiegando che sin dal 1987 è stata prevista l’eliminazione dello stadio, ha rassicurato i presenti che, prima di dare un’altra destinazione all’area, che in atto occupa l’impianto sportivo, si procederà alla realizzazione di un nuovo stadio; ma non ha specificato dove, data la presenza di un campo in contrada Fossazzo non completato per la presenza di un fiume sotterraneo.

“Nel frattempo – ha detto ancora – saranno assicurati, come ormai sta avvenendo da qualche anno, i lavori più urgenti per mettere in sicurezza i muri di recinzione dello stadio e che si terrà conto, in sede di demolizione della struttura, di indicazioni e suggerimenti per salvaguardare le parti, che rappresentano la memoria storica dell’ex Grotta Polifemo, che ha celebrato da recente il centenario e dispone adesso anche di un museo del calcio rossoblù”. “Questa Amministrazione punta sempre al dialogo, – ha aggiunto l’assessore Nicosia – alla trasparenza, al rispetto della verità, che è quella, che si legge e non quella che si racconta. Con i tifosi c’è un rapporto di reciproco rispetto, di doveroso impegno per migliorare la nostra città.

In questi anni abbiamo dedicato molta attenzione alle problematiche sportive cittadine, riaprendo il Palazzetto dello Sport, realizzando un’area attrezzata a Ponente, un centro sportivo a Bastione. Si è al lavoro per fare altro: dal nuovo campo sportivo, ad una nuova struttura polivalente nell’area, che già ospita le strutture sportive, oltre al campo da Padel già finanziato”. La delegazione ivi presente al termine dell’incontro ha espresso molto rammarico, poiché per loro si è trattato di tutta una serie di proclami, che hanno lasciato la tifoseria milazzese piena di dubbi e vuota di certezze.