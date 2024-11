Salvatore Esposito: "Napoli primo con merito, Lukaku? Tutta la squadra deve girare meglio, Kiwior sarebbe una valida alternativa, Dorgu o Singo? Li prenderei entrambi"

SALVATORE ESPOSITO, attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: "Il nuovo libro "Le streghe di Lourdes"? Uscirà domani, è l'ultimo libro della trilogia dello Sciamano. Il protagonista sarà molto vicino alla morte come mai prima d'ora. A dicembre invece su Sky ci sarà "Piedone", un omaggio in chiave moderna ai film di Bud Spencer. Con me ci sarà anche Fabio Balsamo dei The Jackal, lo conobbi anni fa durante una scenetta che feci con loro sugli effetti di Gomorra sulla gente. Napoli primo in classifica? Conte è il nostro "Sciamano", nessuno avrebbe puntato sul Napoli primo in classifica. C'è stato un passo falso con l'Atalanta ma ci può stare contro una squadra così forte. Gli azzurri sono molto avanti nel percorso e sono primi con merito pur non esprimendo al massimo il proprio potenziale. Lukaku? Deve girare meglio tutta la squadra, non soltanto lui. Non abbiamo visto il miglior Kvara e Politano ha molti compiti difensivi. Non butterei la croce su Lukaku. La leggerezza di pensiero dei calciatori può aiutare la squadra. Gilmour sta facendo bene, ma Lobotka è uno step più avanti. McTominay copre ampi spazi a centrocampo assieme ad Anguissa. Politano non dovrebbe rientrare così tanto, altrimenti in attacco perde lucidità. Skriniar? Non verrebbe mai a fare il panchinaro al Napoli. Kiwior mi piacerebbe di più, potrebbe essere un'ottima alternativa a Rrahmani e Buongiorno. La turnazione è difficile per il Napoli senza le coppe. Dorgu e Singo? Li prenderei anche entrambi, potrebbero essere titolari o alternative. Sarebbe un grande miglioramento per la squadra, anche perchè potrebbero giocare anche esterni con una difesa a tre. Senza nulla togliere a Spinazzola e Mazzocchi, ma Conte forse vorrebbe fare un salto di qualità in quei ruoli. Bonny? Io fino a giugno terrei Lukaku e Simeone, l'argentino mi è venuto a trovare anche su un set. In estate poi vedremo. Leggevo anche dell'offerta dello United con Zirkzee e soldi per Osimhen, lo farei questo affare se fosse possibile".



Giubilato: "Buongiorno ha le sembianze dei difensori dei nostri tempi"

David Giubilato, ex difensore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: "Buongiorno è stato agevolato dall'esperienza di Rrahmani che conosce la piazza. C'è stata la parentesi dell'anno scorso, ma non solo Rrahmani sbagliava. Ora il kosovaro è completo, è di personalità. Buongiorno non si discute, ha le sembianze dei difensori dei nostri tempi, è bello e cattivo, ma anche pulito. Il campionato di Rrahmani è di altissimo livello. Io, a quattro, giocavo meglio che a tre".



Portanova: "Buongiorno con Rrahmani si sente sicuro di fare certe giocate"

Daniele Portanova, ex difensore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: "Rrahmani potrebbe avere qualcosa di me, ma anche Buongiorno. Per me essere accostato a Rrahmani e Buongiorno è un complimento. Rrahmani è molto più bravo tatticamente rispetto a Buongiorno. Buongiorno è tra i più bravi in Italia e ciò che mi piace di lui è che ha lo stile del difensore dei tempi nostri. E' uno vecchia maniera, che gioca stretto sull'uomo. Rrahmani, non a caso, quando Conte ha fatto la difesa a tre, faceva il centrale che è un ruolo molto delicato. Buongiorno si sente sicuro di fare certe giocate proprio perché c'è Rrahmani".



Tempestilli: "Lukaku è importante per qualsiasi squadra, qualche gol lo fa sempre"

Antonio Tempestilli, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo periodo a Roma non è mancato nulla, ora ci auguriamo che con l'arrivo di Ranieri si possa risollevare questa squadra. In questo momento ci sarà da pazientare, Ranieri dovrà capire quali sono i calciatori che possono dargli il meglio. Lukaku? Un giudizio non posso darlo perchè non lo vedo costantemente. Lukaku è stato un giocatore alterno l'anno scorso, dovuto anche dalla situazione che si è venuta a creare con la squadra. Non so come stia adesso, mi pare che abbia qualche difficoltà ma poi qualche gol lo fa sempre. Ritengo però che possa essere un attaccante importante per qualsiasi squadra".



Graziani: "A gennaio il Napoli deve prendere un attaccante che possa giocare insieme a Lukaku o sostituirlo"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ranieri farà bene nell'immediato, è romanista, ha esperienza e carisma e i calciatori lo seguiranno in toto. Però gli allenatori non fanno gol, ma credo che la scossa sarebbe arrivata anche se fosse arrivato un altro allenatore. Il primo bilancio vero si deve fare alla fine del girone d'andata. Però è sempre meglio stare davanti che non guardare gli altri scappare. Lo dico da sempre, il Napoli se non arriva primo arriva secondo. Ha preso uno degli allenatori più forti al mondo, la squadra gioca bene e lo fa in un ambiente sano. Il Napoli lotterà fino alla fine per vincere lo scudetto e se sta davanti aumenta l'autostima. Lukaku? Non è un problema, la presenza c'è sempre anche se è poco produttivo e sta poco bene. Si deve sveltire un po', ma con Conte succederà. Il problema è che non c'è nessuno dietro di lui. Se il Napoli cedesse uno tra Raspadori e Simeone e arrivasse uno che possa sostituire Lukaku allora il discorso è diverso. Bonny ha grandi qualità tecniche, poi sa fare anche goal. Poi c'è Davis dell'Udinese che pure mi piace. Non c'è nessuno dietro Lukaku che possa aiutare questo attacco, né Simeone e né Raspadori sarebbero in grado di sostituirlo. Il Kean a Firenze non è quello della Juventus. Raspadori? Se va a giocare è meglio per lui perché tornerebbe a divertirsi. Il Napoli deve prendere un attaccante forte a gennaio, che possa giocare insieme a Lukaku o che possa sostituirlo".