L’Italia è un paese che non smette mai di affascinare, con ogni regione che ha da mostrare, soprattutto in cucina, storie, passioni e tradizioni. E’ però innegabile che alcune realtà artigianali, molto focalizzate sulla realizzazione di prodotti di qualità, spesso non abbiano le risorse necessarie per stare al passo coi tempi.

In questo contesto si inserisce però Italian Delights, portale attivo dall’Ottobre 2021 che, alla luce dei successi avuti in Piemonte (con il brand Piedmont Delights), punta adesso ad aiutare le eccellenze culinarie del territorio anche in Sardegna, Emilia Romagna e Toscana. Italian Delights conta attualmente 200 realtà partner e commercializza i prodotti più vari (e.g.: salumi, formaggi, vini, dolci, conserve dolci e salate).

“Quando parliamo di eccellenze del territorio, pensiamo alla malga che produce i salumi della tradizione, prodotti dal nome d’altri tempi, ma che sono una colonna portante di quel bagaglio di unicità che la tradizione porta in dote. Non a caso, con il tempo è cresciuta in noi la voglia di scoprire questi nuovi sapori e, proprio per questo, ora apriamo le porte a nuove regioni e realtà dal territorio” ha dichiarato Nikas Bergaglio, CEO & Co-fondatore di Italian Delights. “Un produttore a cui siamo affezionati? Un imprenditore agricolo 92enne che, in Toscana, produce il Vin Santo, il tutto in mezzo alla natura incontaminata. Sono questi i prodotti e le realtà che vogliamo far conoscere per il mondo” conclude Bergaglio

Ma come funziona, Italian Delights, nei particolari? Sul portale è possibile visionare e comprare i prodotti venduti dall’azienda, divisi per regione, categoria e produttore. Le spedizioni vengono effettuate in giornata, con packaging fatti su misura per mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti acquistati. Oltre a questo, sul portale è possibile approfondire la storia di ciascun produttore, andando così a scoprire le radici di ciascuno di essi.





Maggiori informazioni su Italian Delights:

Attiva dall’Ottobre 2021 con Italian Delights, la società punta sulla crescita a cavallo tra il 2021 e il 2022, con fatturato a un milione di euro entro la fine del 2022. Attualmente, la società da lavoro a 15 risorse, fra collaboratori e dipendenti. Italian Delights è parte del network Be Local, di proprietà dell’imprenditore Gorges Mikhael, finalizzato alla creazione di valore fra le (piccole) eccellenze del mondo dell’enogastronomia.