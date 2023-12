Venerdì 15 dicembre, esce “Il Concerto” (Columbia Records /Sony Music), l’album live che fissa, per sempre, nel tempo, il memorabile tour di Venditti & De Gregori, iniziato il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, proseguito nei più prestigiosi teatri e anfiteatri, e, attualmente, in corso, nei palasport, per il gran finale, dopo oltre un anno di concerti.

L’album live “Il Concerto” sarà disponibile in digitale e nelle versioni cd, vinile 180 grammi e vinile 180 grammi in edizione autografata e numerata, quest'ultima, in esclusiva, su Sony Music Store.

Perle e grandi classici, duetti inediti, arrangiamenti originali: l’album live “Il Concerto” non è un semplice greatest hits dal vivo, ma una visione artistica sul modo di affrontare la musica, con introspezione, passione e un suono straordinario.

Comprende una selezione di 17 brani, registrati, in presa diretta, durante diverse tappe del tour, che fanno rivivere le emozioni impresse nei ricordi di chiunque abbia visto questo live e sottolineano l’attualità del repertorio dei due artisti. Un disco che cattura l'essenza stessa della musica, come linguaggio universale, che parla al cuore e alla mente, unendo, in un dialogo armonico, stili musicali distinti.





Tracklist “Il Concerto”

1. Bomba O Non Bomba

2. Modena

3. Bufalo Bill

4. Dolce Signora Che Bruci

5. Peppino

6. Generale

7. Sotto Il Segno Dei Pesci

8. San Lorenzo

9. La Donna Cannone

10. In Questo Mondo Di Ladri

11. Rimmel

12. Notte Prima Degli Esami

13. Il Vestito Del Violinista

14. Ricordati Di Me

15. Sempre E Per Sempre

16. Buonanotte Fiorellino

17. Roma Capoccia

Nel disco, prodotto da Alessandro Canini, così come sul palco, Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono affiancati da un’unica grande band, che unisce i musicisti che, da anni, collaborano con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Con loro, anche Fabiana Sirigu e Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.

Una storia comune e diversa, quella di Venditti & De Gregori, entrambi capaci di segnare la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le loro carriere si sono divise, fino ad arrivare al tour che li ha visti percorrere insieme tutta l'Italia e, che ora, si concluderà nei palasport, l’ultima occasione, per vedere, sullo stesso palco, i due artisti che hanno scritto la colonna sonora di intere generazioni.

Di seguito, le ultime date del tour Venditti & De Gregori (organizzato e prodotto da Friends & Partners):

15 dicembre – Stadium – Rimini

19 dicembre - Nelson Mandela Forum - Firenze

23 dicembre – Palazzo Dello Sport – Roma

Biglietti disponibili in prevendita nei circuiti abituali.

Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it.

Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner del tour