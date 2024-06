La sonda lunare cinese Chang’e-6 ha segnato un traguardo storico atterrando con successo sul suolo lunare. Questo evento rappresenta un momento significativo nel decennale programma spaziale di Pechino, dimostrando le capacità avanzate della Cina nell’esplorazione spaziale.

Chang’e-6 è atterrata nell’immenso bacino del Polo Sud-Aitken, un cratere meteoritico. La missione, iniziata il 3 maggio 2024, ha come obiettivo la raccolta di campioni di suolo e roccia lunari, che potrebbero fornire nuove informazioni sulla formazione della Luna e sulla sua storia geologica.

China's Chang'e-6 probe landed on the far side of the moon on Sunday at 6:23 a.m. Beijing Time, aiming to collect samples from the South Pole-Aitken (SPA) Basin within two days, which will be brought back to Earth.🎉pic.twitter.com/GhS1BZpd19