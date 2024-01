Da pochissimo tempo è nata una criptovaluta davvero molto interessante, ovvero Xyo crypto.

Questa è una valuta digitale basata su una blockchain di Ethereum che continua ad alimentare una rete Defi, ma vediamo con che scopo.

L'obiettivo è quello di riuscire a raccogliere e convalidare i dati che vengono raggruppati al fine di assicurare la massima privacy.

Il tutto viene eseguito in maniera anonima, per far sì che gli investitori possano investire nella massima sicurezza.

Questo è naturalmente positivo per tutti i trader che non vogliono rischiare di divulgare i propri dati mentre operano sui mercati.

Da quando esiste questo progetto tantissimi investitori hanno deciso di puntare in esso, proprio vista la sua affidabilità.