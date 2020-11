Annunciate le nominations ai premi maggiori degli European Film Awards (EFA), conosciuti anche come Oscar Europei, che da oltre 33 edizioni celebrano annualmente le migliori pellicole del Vecchio continente.

Quest'anno l'Italia può fare affidamento su ben 4 pellicole:



Martin Eden di Pietro Marcello che ha conquistato la nomination nelle principali categorie tra cui miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior attore (Luca Marinelli) che per questo ruolo ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia dello scorso anno.



Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti che ha ottenuto la nomination per il miglior attore (Elio Germano) dopo aver già vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino per la miglior interpretazione maschile.



Favolacce dei fratelli D'Innocenzo che ha conquistato la candidatura per la miglior sceneggiatura dopo aver vinto numerosi premi in Italia tra cui: il Ciak d’Oro per la miglior regia, 2 Globi d’Oro (regia, sceneggiatura) e 5 Nastri d’Argento (film, fotografia, produttore, sceneggiatura, costumi).



Sole di Carlo Sironi che ha ottenuto la candidatura nella categoria miglior opera prima che fa capo al premio European Discovery assegnato dalla pregiosa FIPRESCI.