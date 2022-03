Lo scorso 11 Marzo 2022 è uscito su tutti gli stores digitali "On My Way" il nuovo singolo della label Vibranium, etichetta discografica 3.0 fondata dall'imprenditore italiano Marco Melega distribuita in tutto il mondo da Sony Music Group.

Il brano ha già un primato, raggiunto addirittura prima dell'uscita ufficiale. La stessa è stata infatti anticipata da oltre 500 autorevoli testate internazionali tra cui FOX, NBC, USA TODAY, NCN, Daily Herald, Suncoast News Network per un totale di circa 35 MILIONI di lettori unici nel mondo.

"On My Way" è la seconda pubblicazione di MasterM che in questa occasione ha convocato la star internazionale multiplatino Fatman Scoop, oltre a Vanessa Elly e KAY (fondatore di Strakton Records).

Fatman Scoop, all’anagrafe Isaac Freeman III, è un hype-man e personaggio radiofonico statunitense, famoso per le sue entrate in scena selvagge e urlate. Principalmente conosciuto per il singolo "Be Faithful" (del 2003), Fatman Scoop ha collaborato con Mariah Carey per "It's Like That" e con Missy Elliott per "Lose Control".

Prodotto da KAY & MasterM presso il 7venth Studio di Roma, il brano è stato masterizzato presso il Proofmastering Studio. Una canzone, questa, facile da cantare che tocca sonorità urban, trap, hip-hop e dance groovy con un mood totalmente pop. Un classico per il bollenti party della prossima primavera della sospirata estate 2022

Ascolta qui "On My Way" di MasterM, feat. Fatman Scoop x Vanessa Elly x KAY.