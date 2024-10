Dichiarazione di James Elder, Portavoce UNICEF:

"I bambini vengono evacuati per motivi medici da Gaza al ritmo di meno di un bambino al giorno. Se questo ritmo letalmente lento dovesse continuare, ci vorrebbero più di sette anni per evacuare i 2.500 bambini che hanno bisogno di cure mediche urgenti. Di conseguenza, i bambini di Gaza stanno morendo - non solo a causa delle bombe, dei proiettili e delle granate che li colpiscono - ma perché, anche quando “accadono i miracoli”, anche quando le bombe esplodono e le case crollano e le vittime aumentano, ma i bambini sopravvivono, viene loro impedito di lasciare Gaza per ricevere le cure urgenti che salverebbero le loro vite.Quest'anno, dal 1 gennaio al 7 maggio, in media 296 bambini sono stati evacuati per motivi medici ogni mese. Da quando il valico di Rafah è stato chiuso il 7 maggio a causa dell'offensiva di terra, il numero di bambini evacuati per motivi medici è crollato a solo 22 al mese.Solo a 127 bambini – molti dei quali soffrivano di traumi alla testa, amputazioni, ustioni, cancro e malnutrizione acuta – è stato consentito di andare da quando Rafah è stato chiuso.Una delle tante tragedie di Gaza è che le cifre spaventose non sono riuscite a smuovere chi ha il potere di agire. Voglio condividere le storie di alcuni dei bambini il cui futuro è vincolato da queste costrizioni schiaccianti.Mazyona ha 12 anni. Quando due razzi hanno colpito la sua casa, la si credeva morta. Mazyona non aveva polso. Entrambi i suoi fratelli, Hala, 13 anni, e Mohamed, 10, sono stati uccisi. Mazyona ha riportato ferite devastanti al volto, che è stato quasi strappato via. I chirurghi hanno tenuto insieme la struttura rimanente, ma la ragazza necessita urgentemente di un trasporto medico per cure specialistiche e interventi alle ossa. Mazyona ha ancora delle schegge nel collo. Naturalmente prova un dolore immenso e le sue condizioni stanno peggiorando. Il platino usato chirurgicamente per ricostruire il suo viso sta uscendo e i medici hanno dichiarato che ha bisogno di interventi chirurgici fuori da Gaza per salvarsi la vita. A Mazyona è stata negata l'evacuazione medica per quattro volte. Le autorità hanno suggerito che l'evacuazione medica potesse avvenire senza che la madre di Mazyona la accompagnasse. Tuttavia, quando il padre ha tentato di compiere i passi successivi, a Mazyona è stato nuovamente negato.Eliah ha 4 anni, I suoi genitori e Fratelli stavano dormendo nella loro casa ad Al Nussirat all'inizio del mese quando una bomba ha colpita una casa vicino, causando un incendio. Elia ha 4 anni. Elia, i suoi genitori e i suoi fratelli stavano dormendo nella loro casa di Al Nussirat all'inizio del mese scorso, quando una granata è caduta sulla casa vicina, provocando un vasto incendio che ha inghiottito la loro abitazione. Elia ha ustioni di quarto grado. Le è stata amputata una gamba. Più recentemente, a causa dei ritardi nell'evacuazione medica, i medici hanno dovuto amputare le dita della mano destra di Elia. Elia è rimasta in ospedale per 43 giorni.Quando ho incontrato Elia all'inizio del mese, sua madre, Eslam, era nel letto accanto a lei, anch'essa con ustioni di quarto grado. Anche lei aveva bisogno di un'evacuazione medica urgente, sia per le ustioni che per un grave avvelenamento del sangue. Le sue ferite erano ricoperte di funghi. A Eslam è stata negata l'evacuazione medica. È morta due giorni fa, mercoledì.Dopo la morte della madre, Elia ha ricevuto l'approvazione per l'evacuazione medica. Non è stata fornita alcuna data. Visto il numero di casi, è improbabile che ciò avvenga presto. I medici hanno dichiarato di temere di dover presto amputare la mano e l'altra gamba di Elia, 4 anni, se non verrà evacuata dal punto di vista medico. Atef ha 6 mesi. Sta lottando contro un cancro muscolare e soffre di una grave malnutrizione. Atef ha anche subito l'inserimento di un tubo renale a causa di complicazioni, che hanno ulteriormente peggiorato le sue fragili condizioni. Tuttavia, nonostante la gravità della situazione di questo bambino, come molte migliaia di bambini, le cure mediche adeguate sono vicine, anche se fuori da Gaza. Il mese scorso la madre di Atef, Amal, è stata costretta a evacuare dal nord di Gaza, portando in braccio Atef malato, percorrendo lunghe distanze in circostanze estreme solo per raggiungere l'ospedale di Al Aqsa. Al Aqsa non dispone delle risorse necessarie per curare suo figlio.Senza una casa dove tornare, Amal ha montato una tenda vicino all'ospedale, vivendo in condizioni pericolose e inquinate. Ogni giorno le condizioni di Atef peggiorano e ha urgente bisogno di un'evacuazione medica per accedere a cure specializzate. Atef è l'unico figlio di Amal. Da due mesi aspetta notizie sulla sua richiesta di evacuazione medica.Non si sa quanti bambini siano stati respinti per l'evacuazione medica. Il COGAT di Israele, che controlla i punti di ingresso e di uscita da Gaza, fornisce solo l'elenco dei pazienti approvati. Lo status degli altri non è condiviso. Quando un paziente viene respinto, non si può fare nulla. Intrappolati nella morsa di una burocrazia indifferente, il dolore dei bambini è brutalmente aggravato.E così, Mazyona, con il volto distrutto e i fratelli morti, o Amal - e la sua disperazione mentre il figlio muore per una malattia curabile - ricevono l'impensabile notizia: “No”. Niente cure, niente antidolorifici, niente scampo. Il COGAT non fornisce motivazioni per i rifiuti.Tutto questo avviene in mezzo a bombardamenti incessanti, mentre gli ospedali di Gaza sono stati decimati e non sono in grado di curare l'ondata di pazienti bambini. Il personale medico riferisce ripetutamente di carenze urgenti di beni di prima necessità come aghi, cerotti, creme per ustioni, fluidi per endovena e antidolorifici, oltre ad articoli critici come sedie a rotelle, stampelle, apparecchi acustici e persino batterie. Dopo più di un anno di tentativi di far luce sulle atrocità commesse contro i bambini a Gaza, forse è proprio questa la realtà più chiara e più dannosa: ai bambini - bambini profondamente malati - vengono negate le cure mediche che potrebbero salvarli a Gaza, e poi viene loro impedito di partire verso luoghi dove i soccorsi sono in attesa. Ai bambini vengono quindi negate le cure mediche che sono un diritto umano fondamentale, e quelli che sono sopravvissuti a malapena agli spietati bombardamenti sono condannati a morire per le ferite riportate.Non si tratta di un problema logistico - abbiamo la capacità di trasportare in sicurezza questi bambini fuori da Gaza. Non è un problema di capacità - in effetti, solo pochi mesi fa stavamo evacuando un numero maggiore di bambini. È semplicemente un problema che viene completamente ignorato”.





