Dopo la vittoria in Champions, l'Inter ha ripreso a correre anche in campionato, battendo alla 9.a giornata il Sassuolo, in trasferta, per 2-1.

Una vittoria che, grazie alla doppietta realizzata oggi, consente a Dzeko di portarsi a quota 101 reti realizzate in Serie A. La prima rete arriva nel finale di primo tempo con il centravanti nerazzurro che nell'area del portiere mette il gambone su un cross d'angolo spizzato da Dumfries e batte Consigli.

Al 60' è Frattesi, sempre nella stessa porta, a trovare il pareggio per il Sassuolo su un'azione quasi analoga, anche se il cross di Rogerio è dalla sinistra e su azione. Un quarto d'ora dopo l'Inter si riporta di nuovo in vantaggio con Dzeko che liberissimo in area stavolta mette dentro di testa, grazie ad un doppio errore di posizionamento sia di Consigli che di Ferrari.

L'Inter, dopo due sconfitte consecutive, ritorna così a far punti e si porta a 15, momentaneamente a -5 da Napoli e Atalanta, mentre il Sassuolo rimane fermo a 12.





Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1578764609623916545