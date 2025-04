Nuovo appuntamento musicale domenica 13 aprile alle 18.30 con “Sulle Ali del Valzer”



Molto apprezzato il concerto del Duo Cum Corde che ha aperto ieri a Bracciano il progetto “Delia Scala in Musica” organizzato dal Comune di Bracciano in collaborazione con la Claudia Biadi Music Academy APS e il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio.

Stefano Osbat non è stato solo un raffinato tenore ma ha saputo accompagnare il pubblico presente passo passo in un repertorio poco noto ma molto toccante. E’ stato così un entusiasmante viaggio in musica “Dal Rinascimento al Barocco” per l’accompagnamento alla chitarra classica di Agazio Tedesco.

Brani delicati, spesso un tempo eseguiti davanti a papi o re, hanno rapito con testi e melodie i tanti intervenuti per uno degli appuntamenti inseriti nella manifestazione “Intuizioni di Primavera, Teatro, Cinema, Musica, Danza - La rassegna che non si rassegna”.

“L’obiettivo - ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di Bracciano Biancamaria Alberi - è quello di animare questo splendido spazio come il Teatro Delia Scala con momenti culturali aperti a tutti, una proposta varia che unisce film, pièce teatrali, concerti e balletto. Grazie alla collaborazione con l'Accademia Claudia Biadi abbiamo inserito nel ricco cartellone due appuntamenti con i quali si riporta a Bracciano la musica classica e lirica che mancava da tempo”.

E’ stato un concerto intenso, non scontato, che ha aperto una finestra su epoche antiche. Non a caso il consenso, anche tra i più giovani, è stato unanime. Filo conduttore dell’evento l’omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina “non solo perché quest’anno ricorre il cinquecentenario della nascita ma anche perché - ha sottolineato Osbat nella sua lezione -concerto - può essere considerato il padre della musica dell’epoca, due o tre generazioni di artisti che facendo fulcro su Roma hanno portato poi la musica in tutta l’Europa d’allora”.

Soddisfatta per la riuscita dell’evento anche Amarilli Nizza direttore artistico del “Delia Scala in Musica”. “Abbiamo ricevuto molti apprezzamenti - commenta - e ciò ripaga molti sforzi per l’organizzazione. Ci tengo - aggiunge - a ringraziare il Comune di Bracciano ed in particolare l’assessore Alberi per la collaborazione avviata. Un grazie va anche alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio che si è dimostrata sensibile agli obiettivi di diffusione della cultura musicale e che ci sostiene con uno specifico contributo”.

Ma il sipario non cala. Anzi “Intuizioni di Primavera” prosegue fino al 25 maggio con serate ad ingresso libero nei fine settimana. Sabato 12 aprile alle 21 è la volta del teatro con lo spettacolo “Nella tempesta che ho nel cuore - Monologhi su Pasolini” per la regia di Raffaello Fusaro con Andrea Dolcini. Mentre il 13 aprile alle 18.30 secondo appuntamento del “Delia Scala in Musica”. In programma “Sulle Ali del Valzer” una carrellata di brani a tre tempi interpretati da un tris di soprano, Francesca Paolucci, Lisadora Valenza, Miriana Colagiovanni, accompagnate da due pianisti d'eccezione, i maestri Massimiliano Tisano e Simone Colucci. Un’occasione unica, anche questa volta, con un doveroso omaggio a Johann Strauss nel bicentenario della nascita. Tutto per scoprire, ancora una volta, atmosfere musicali uniche e mai scontate.



Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

Biglietti gratuiti per il concerto “Sulle Ali del Valzer” anche su https://www.eventbrite.it/e/sulle-ali-del-valzer-tickets-1303938307579