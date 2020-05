Daniele Pradè, Direttore Sportivo della Fiorentina, non starebbe progettando grandi colpi soltanto per la difesa della formazione viola.

Sarebbero pronti, intati, due acquisti, uno in mediana ed uno in attacco. per i gigliati: iL centrocampista della Sampdoria Karol Linetty e lattaccante, ex Milan e Genoa, Krzysztof Piatek.

Intanto il presidente Commisso ha stilato il programma per Iachini per ottenere la conferma per la prossima stagione.