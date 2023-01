Fin dalle primissime previsioni la categoria Miglior attore non protagonista ha sempre avuto un favorito di partenza: Ke Huy Quan per il film rivelazione dell'anno Everything Everywhere All At Once. A questo punto la vera sfida è prevedere la possibile cinquina per gli Oscar.

In questo scenario crescono le quotazioni per i due supporter di due film: Gli spiriti dell’isola (Brendan Gleeson e Barry Kheoghan) e The Fabelmans (Paul Dano e Judd Hirsch).

Senza dimenticare l'apprezzata prova di Eddie Redmayne in The Good Nurse che ha conquistato poche nomination ma tutte ai premi chiave (tranne ai Critics Choice Awards) o quella di Brad Pitt (Babylon) nonostante la sua campagna per gli Oscar sia direzionata verso l’affollata categoria degli attori protagonisti.