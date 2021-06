"Io credo che al Governo valga la pena arrivarci senza tradire te stesso e quello in cui credi, cosa che in Italia viene visto come un atteggiamento anacronistico. Se un giorno gli italiani decideranno di mandarmi al Governo in qualsiasi ruolo, voglio poter tener fede agli impegni presi, senza dover fare patti col diavolo".

La dichiarazione di ieri sopra riportata della deputata Meloni Giorgia (presente!), da lei pubblicata sul suo profilo social, è un'evidente bastonatura (mediatica) del proprio alleato, il leghista Matteo Salvini.

I due si contendono la leadership del centrodestra, con i sondaggi che danno quasi alla pari le loro rispettive forze politiche. Pertanto, finché i numeri hanno dettato una chiara gerarchia tra Lega, FdI e FI, l'alleanza di centrodestra ha marciato più o meno compatta, senza grossi scossoni.

Adesso, invece, anche l'appello all'ammucchiata - qualunque essa sia - pur di ottenere un voto in più dell'avversario non riesce più, almeno come prima, a mettere d'accordo le tre forze politiche.

Sono giorni ormai che si riuniscono per decidere i nomi dei candidati a sindaco alle prossime amministrative. Nomi che dovranno rappresentare l'alleanza in città non di secondo piano. In ballo ci sono i rinnovi dei consigli comunali di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli... oltre le regionali in Calabria. Il dilemma dei tre partiti è quello di nominare dei candidati bandiera che possano vincere, ma che non consentano, soprattutto a Meloni e Salvini, di poter mettere il cappello sulla vittoria, in modo da rivendere il successo ottenuto perché faccia da apripista ai candidati di Lega o FdI alle prossime politiche.

Per il centrodestra c'è anche da scongiurare la possibilità, non del tutto remota, che alle prossime ammnistrative, se i candidati non saranno credibili, possano risultare sconfitti nelle grandi città che saranno individuate come simbolo del prossimo appuntamento elettorale. E ciò non sarebbe certo un successo.

Come ha ricordato ieri in una intervista a Porta a porta Meloni Giorgia (presente!), anche nella riunione che si è tenuta ieri tra i rappresentanti del centrodestra non c'è stata nessuna fumata bianca, nonostante Salvini abbia distribuito ai presenti un rosario della Madonna di Fatima, dove è stato in visita nel fine settimana.

"Ma non l’ha fatto benedire – ha chiarito Meloni Giorgia (presente!) –. Gliel’ho chiesto ma mi ha risposto che gli partiva l’aereo. Però è stato molto gentile, ne ha portati tantissimi per tutti e quindi siamo tutti muniti di un rosario della Madonna di Fatima e speriamo bene".

Al vertice, oltre a Salvini, erano presenti per la Lega Crippa e Giorgetti; per Forza Italia Tajani e Ronzulli; per Fratelli d'Italia Meloni e La Russa; Lupi e Colucci per Noi con l'Italia; Toti rappresentava Coraggio Italia; per l'Udc Cesa e De Poli; Sgarbi rappresentava se stesso.

Per la cronaca, da non dimenticare il redivivo Silvio Berlusconi (non si sentiva più da Pasqua) che facendosi intervistare dal Giornale ha dettato la linea per Forza Italia, dicendo no a candidati "mestieranti", preferendo uomini e donne della società civile, cioè persone non etichettabili politicamente, almeno di facciata. Ciò gli permetterebbe di nascondere, almeno in parte, che nel centro destra Forza Italia adesso conta quanto il due di briscola.

La fumata nera, comunque in sintonia con i partiti lo avevano organizzato, ha fatto sì che un nuovo ulteriore vertice sarà programmato per la prossima settimana, mentre altre forze politiche hanno già iniziato a fare campagna elettorale.