Nella “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, alla quale il Comune di Milazzo ha aderito con iniziative finalizzate a favorire l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, si è svolta oggi anche una giornata di educazione stradale nelle terze classi degli istituti comprensivi.

Il comandante della Polizia locale Giacomo Villari, insieme agli Assessori Francesco Coppolino (Viabilità) e Lydia Russo (Pubblica Istruzione) ha incontrato gli alunni dei plessi “Zirilli”, “Luigi Rizzo” e “Garibaldi”, per spiegare le norme di comportamento da tenere per chi si mette alla guida di un mezzo in strada invitando al rispetto della legge e cercando di far assumere consapevolezza dei rischi della violazione, la responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri e la necessità di tenere comportamenti di guida prudente.

Ribaditi poi alcuni concetti basilari, come l’uso del casco e delle cinture di sicurezza e il divieto assoluto di maneggiare, anche per pochi secondi, il telefonino, poiché una delle principali cause di incidenti. Positivo il riscontro dei giovani, che, oltre ad ascoltare, hanno interagito, ponendo delle domande a Villari.