Il progetto europeo XQ.EUJOY: European Youth Journalism. The Why of the News, di cui IdeaDinamica fa parte, insieme ad altre quattro aziende distribuite tra Italia, Portogallo e Spagna, organizza il congresso internazionale “Giornalismo ed Educazione: il Perché delle notizie nell’Era della Disinformazione”. È già disponibile l’iscrizione gratuita per partecipare al congresso, che si terrà il 13 dicembre presso l’Universitat Pompeu Fabra. Registrati qui

L’evento si svolgerà il 13 dicembre presso l’Universitat Pompeu Fabra, nell’edificio Roc Boronat del campus Comunicació – Poblenou. Riunirà accademici, giornalisti e professionisti per analizzare il ruolo del giornalismo nell’attuale contesto, caratterizzato dalla disinformazione e dal cambiamento del paradigma mediatico.

Il congresso si concentrerà sul giornalismo come diritto democratico e strumento educativo essenziale, con l’obiettivo di promuovere una riflessione critica su come questa professione possa recuperare la sua funzione formativa e migliorare la capacità dei cittadini di pensare criticamente in un ambiente in cui l’immediatezza e la viralità dei contenuti spesso compromettono la qualità dell’informazione.

Relatori di rilievo



Il Congresso Internazionale vedrà la partecipazione di esperti riconosciuti nel campo della comunicazione, della politica e del giornalismo. Tra i relatori di spicco, Cristina Fernández Rovira, docente presso l’Università di Vic, coordinatrice del corso di laurea in Studi globali e membro del gruppo di ricerca TRACTE, che proporrà la relazione “Per un giornalismo libero e di qualità: 10 ragioni per cui i media devono chiudere i loro social network”. Eileen Traux, giornalista specializzata in politica e movimenti sociali, nota per aver coperto mediaticamente quattro elezioni presidenziali e aver scritto per The Washington Post, Vice, 5W e El Universal, presenterà “Black, Illegal, Latino, Expat: Challenging the Colonial Narrative in Media”.

Parteciperà anche Luiz Peres Garzezi, docente del Dipartimento di Giornalismo e Comunicazione dell’Universitat Autònoma de Barcelona, con la relazione “Journalism, Polarization and Algorithmic Epistemology”, in cui esplora il rapporto tra la polarizzazione dei media e le tecnologie algoritmiche. Inoltre, il professor Raimon Ramis, specialista in Media Literacy e project manager della Fundació MediaBus (Cile), presenterà “From the Media to Get Information to Live in the Media”, con un focus sull’interazione tra cultura, educazione, comunicazione e Visual Culture.

Infine, il congresso prevede anche la partecipazione di Lorenzo Marini, cofondatore e direttore di Estratègia i Impacte de Verificat, un’iniziativa sul fact-checking fondata nel 2019 per combattere la disinformazione attraverso l’educazione. Marini presenterà la relazione “From Newsroom to Classroom: Journalism’s Role in Shaping Knowledge”, in cui esplora come il giornalismo possa influenzare la formazione della conoscenza nelle classi scolastiche.

Panel sulla comunicazione e l’educazione: giovani idee e grandi esperti



Due diversi panel detteranno il ritmo della giornata, offrendo una prospettiva trasversale sulle sfide e sui progressi della comunicazione e dell’educazione. Al mattino, il primo panel sarà dedicato ai giovani studenti che vogliono muovere i primi passi nel mondo accademico della ricerca. Questo spazio permetterà alle nuove generazioni di presentare le proprie idee, i propri progetti e le proprie ricerche in un ambiente accademico che offre l’opportunità di crescere e di entrare in contatto con i maggiori esperti. È un’occasione per ascoltare proposte innovative e cogliere le preoccupazioni dei giovani, che forniranno prospettive trasformative per il panorama accademico.

Nel pomeriggio, il secondo panel includerà professionisti di spicco del panorama del giornalismo e della ricerca. Tra i partecipanti, Leah Pattem, pluripremiata giornalista e collaboratrice di BBC, The Guardian, El País e El Diario, presenterà il suo contributo “What If the Journalist and Photographer Was Also the Source?”; Guillem Tarrago e Núria Mora, del Consorci d’Educació de Barcelona, con la loro presentazione “Data, Systemic Vision and Storytelling: A Reflection on the Role of Media in Education” rifletteranno sulla visione sistematica e narrativa dei media nell’educazione. Jingrong Tong, docente senior di Digital News Cultures presso l’Università di Sheffield, affronterà parlerà di “A Case Study of Data Literacy for Journalists MOOC Course as an Education Tool”. Inoltre, ricercatori e professori dell’Università di Creta presenteranno “Countering Misinformation in Higher Education”, che analizza la disinformazione nell’ambiente universitario.

Su XQ.EUJOY



XQ.EUJOY promuove il giornalismo come strumento educativo e trasformativo, esplorando il suo rapporto con la disinformazione e le prospettive decoloniali. Con questo congresso, ribadisce il suo impegno per un giornalismo responsabile ed etico, capace di affrontare le sfide dell’era digitale.

Il congresso è organizzato dal consorzio XQ.EUJOY, formato da Ediciones Octaedro, Fundació Periodisme Plural, Aspea, Idea Dinamica e Dataninja. Le proposte selezionate potranno essere presentate in uno dei panel del congresso e pubblicate in edizioni speciali del media XQ The News.

Programma

Sessione mattutina

09:30 – 09:45. Registrazione

09:45 – 10:15. Presentazione del progetto XQ.EUJOY

Panoramica del progetto e del consorzio

10:15 – 10:45. Keynote 1: Cristina Fernández Rovira

“Per un giornalismo libero e di qualità: 10 ragioni per cui i media dovrebbero chiudere i loro social network”.

10:45 – 11:00. Pausa caffè

11:00 – 12:00. Panel 1: La voce dell’università

11:00 – 11:20 Clara Queralt

Non è un problema, è il contesto: Giornalismo, servizio pubblico, bolla di filtraggio, consumatori, ideologia



11:20 – 11:40 Anton Giulio Maglione

Fake News e Deepfakes



11:40 – 12:00 Panagiota Samioti

Contrastare la disinformazione nell’istruzione superiore: Un caso di studio dell’università greca

12:00 – 12:15. Pausa caffè

12:15 – 12:45. Keynote 2: Raimon Ramis

“Dai media all’informazione, per vivere nei media”.

12:45 – 13:15. Keynote 3: Lorenzo Marini (Verificat)

“Dalla redazione alla classe: Il ruolo del giornalismo nella formazione della conoscenza”.

13:15 – 14:30. Pausa pranzo

Sessione pomeridiana

14:30 – 15:30. Panel 2: La connessione con l’istruzione

14:30 – 14:50. Leah PattemE se il giornalista e il fotografo fossero anche la fonte?

14:50 – 15:10 Guillem Tarragó; Núria Mora (Consorci d’Educació de Barcelona). Dati, visione sistemica e narrazione: Una riflessione sul ruolo dei media nell’educazione

15:10 – 15:30 Jingrong Tong. Capire gli utenti e l’impatto dei MOOC

15:30 – 16:00. Pausa caffè

16:00 – 16:30. Keynote 4: Eileen Truax

“Nero, clandestino, latino, espatriato: Sfidare la narrativa coloniale nei media”.

16:30 – 17:00. Keynote 5: Luiz Peres Garzesi

“Giornalismo, polarizzazione ed epistemologia algoritmica”.

17:00 – 17:30. Chiusura