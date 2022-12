In questi giorni, in diversi Comuni, stanno avendo luogo le premiazioni dei ragazzi del servizio di salvataggio che nei mesi estivi si sono resi protagonisti dei numerosi salvataggi sulle nostre spiagge.

Ieri mattina è toccato al Comune di Pescara che ha premiato i due bagnini che non hanno avuto alcuna esitazione nel compiere il loro dovere e così il 17 settembre hanno raggiunto in mare un anziano sorpreso dalla tempesta che si è abbattuta sulla città con raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari portandolo in salvo.

Per questo gesto ieri mattina i due soccorritori della Lifeguard-Società salvamento di Pescara, sono stati premiati dall'amministrazione comunale di Pescara. Si tratta di Luigi Sebastiani e Fabrizio Capricci.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale è andato questa mattina a Luigi e Fabrizio, ma anche a tutti coloro che nel periodo estivo operano e lavorano sulle spiagge per la salvaguardia della vita umana in mare”.