Il tedesco Mick Schumacher ed il britannico Callum Ilott, piloti della Ferrari Driver Academy rispettivamente primo e secondo nella classifica del mondiale di Formula 2 quando ormai mancano un paio di gare alla fine del campionato, il prossimo weekend di Formula 1 faranno il loro debutto su una vettura della massima categoria il 9 ottobre, nella sessione mattutina delle libere del venerdì del GP dell'Eifel, che si disputerà in Germania sulla pista del Nürburgring.

Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo Michael, guiderà un'Alfa Romeo e Ilott una Haas, team affiliati alla Ferrari. Anche al russo Robert Shwartzman, quinto in F2 e pure lui pilota della Ferrari Driver Academi, sarà consentito guidare una vettura di F1 (Haas o Alfa Romeo), ma a fine stagione nel Gran Premio di Abu Dhabi.





My first participation in a F1 weekend will be at the Nürburgring next week. Super happy and can‘t wait to drive in front of my home crowd. A big thank you to @insideFDA @ScuderiaFerrari and @alfaromeoracing for this opportunity! #F1 #EifelGP pic.twitter.com/rgYz9mJX5U