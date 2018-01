Simone Perugini nominato dall'Amministrazione Comunale di Aversa "Ambasciatore della musica di Cimarosa nel mondo"

Nell'ambito dell'anteprima delle iniziative culturali legate alla ristrutturazione della casa Natale di Domenico Cimarosa, confluite nel programma denominato "Cimarosa torna a casa", voluto dall'Amministrazione Comunale di Aversa, città natale del grande compositore di fine Settecento, il maestro Simone Perugini, direttore d'orchestra e musicologo fortemente legato alla figura di Cimarosa, è stato nominato dall'Amministrazione Comunale stessa, "Ambasciatore della musica di Cimarosa nel mondo".

La graditissima nomina, avvenuta durante la serata di anteprima del festival "Cimarosa torna a casa", che si avvale della direzione artistica di Giuseppe Lettieri, è stata consegnata al musicista fiorentino dal Sindaco di Aversa, Dott.

Domenico De Cristofaro e dall'Assessore alla Cultura della stessa cittadina, Dott. Alfonso Oliva alla presenza del direttore artistico della manifestazione, Dott. Giuseppe Lettieri.

L'amministrazione comunale di Aversa ha quasi completato i lavori di ristrutturazione della casa natale del compositore che, fra pochi mesi, dovrebbe diventare uno dei centri propulsori principali per la diffusione della musica di Cimarosa nel mondo.

La nomina ad "Ambasciatore della musica di Cimarosa" nel mondo è avvenuta grazie alla valutazione, da parte dall'amministrazione di Aversa, del lavoro svolto da Perugini, a partire dal 1993, per la rivalutazione del grande compositore aversano, uno degli ultimi grandi esponenti della Scuola Musicale Napoletana. Perugini è da anni il principale revisore delle edizioni critiche delle partiture dell'aversano, rimaste inedite, e che sono in corso di pubblicazione per l'editore Artaria Editions Limited all'interno del poderoso progetto "Cimarosa Rediscovered". In più, il musicista fiorentino, ha diretto nel corso dell'ultimo anno l'esecuzione e la registrazione di tre nuove produzioni discografiche dedicate alle musiche di Cimarosa: la "Missa pro defunctis", un cd di Overtures operistiche inedite e "Il matrimonio segreto", tutti pubblicati e prodotti da RC Record Classic Label.

L'anteprima di "Cimarosa torna a casa" è coincisa, quest'anno, con lo svolgimento dell'ormai famosissimo International Flute Competition, diretto dal Maestro Fabio di Lella, che si svolge sempre ad Aversa da moltissimi anni e che ha attratto candidati da tutto il mondo, contando, in più, in una giuria di artisti di fama internazionale tra i quali, quest'anno, Carlo De Matola, Mario Caroli, Luigi Esposito, Roberto Fabbriciani e lo stesso Simone Perugini.